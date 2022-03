L’Union européenne et l’UNICEF unissent leurs forces pour une justice adaptée aux enfants en Afrique de l’Ouest

Dakar, Bruxelles, 24 février 2022. L’Union européenne et l’UNICEF unissent leurs efforts pour améliorer l’accès à la justice et soutenir la fourniture de services de protection de l’enfance pour 41 389 enfants en déplacement, enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation, et enfants en conflit avec la loi dans un programme de trois ans (2021-2024) couvrant le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Nigeria.

« La protection des droits de l’enfant est essentielle pour que les enfants grandissent avec les meilleures opportunités possibles et puissent envisager leur avenir avec confiance. Un meilleur accès à un système judiciaire adapté peut faire une réelle différence dans la vie de nombreux enfants vulnérables. Pour l’Union européenne, la protection des enfants en déplacement, quel que soit leur statut ou l’étape de leur voyage, est une priorité« , déclare la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen.

« L’accès à la justice est un problème majeur pour les enfants en déplacement et les autres enfants vulnérables en Afrique occidentale. La pratique de la détention persiste, bien qu’elle soit contraire aux droits de l’enfant, et malgré les preuves des effets négatifs sur le développement des filles et des garçons. La détention d’enfants, qu’ils soient non accompagnés ou qu’ils voyagent avec leur famille, n’est jamais dans leur intérêt supérieur, et constitue une violation de leurs droits. Elle doit donc être évitée à tout prix. L’UNICEF travaille avec les autorités gouvernementales et d’autres partenaires pour réimaginer la justice pour les enfants en Afrique de l’Ouest en renforçant les capacités des autorités nationales et de la société civile à identifier, référer et soutenir rapidement les enfants non accompagnés et séparés (y compris ceux qui se déplacent) ; et en renforçant les systèmes judiciaires en faveur d’une approche des droits de l’enfant qui inclut des alternatives à la détention « , déclare Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Grâce à la subvention de presque 8 millions d’euros de l’Union européenne et en collaboration avec les autorités régionales, nationales et sous-nationales, les communautés, les prestataires de services, les familles et les enfants eux-mêmes, l’UNICEF promeut la fourniture de services multisectoriels aux enfants en contact avec le système judiciaire, notamment l’accès à une justice adaptée aux enfants avec une approche basée sur les droits. Plus précisément, le programme vise à :

– Prévenir la détention d’enfants et promouvoir des options alternatives, conformément aux lignes directrices des Nations Unies pour la prise en charge alternative des enfants ;

– Renforcer la fourniture de services multisectoriels de prévention et de réponses pour les enfants vulnérables et ceux en contact avec le système judiciaire, y compris l’accès à des systèmes de justice et de protection sociale adaptés aux enfants ;

– combler les lacunes en matière de données afin de mieux comprendre les obstacles auxquels sont confrontés les enfants, en particulier ceux qui sont en détention, pour accéder à la justice et aux services de protection.

De nombreux enfants en déplacement ne connaissent ni leurs droits ni les réseaux de soutien existants. Ils se heurtent à des barrières linguistiques ou autres qui les rendent encore plus vulnérables, tandis que la séparation d’avec leurs parents ou les personnes qui s’occupent d’eux crée des difficultés supplémentaires pour leur permettre d’accéder à la justice. Nombre de ces enfants vulnérables sont particulièrement exposés à la détention provisoire, à l’incarcération avec des adultes et à l’exposition à la violence et aux abus, notamment psychologiques ou sexuels.

En octobre 2021, on estimait à 11 millions le nombre d’enfants en déplacement en Afrique de l’Ouest et du Centre, dont 7,6 millions de déplacés internes, 1,2 million de réfugiés et 2,2 millions d’enfants migrants internationaux.