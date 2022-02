L’Union Africaine se dit profondément inquiète de la lenteur de la Transition en Guinée (Communiqué)

Dans un communiqué rendu public hier, l’Union Africaine « exprime sa profonde inquiétude face à la lenteur de la mise en œuvre de la Charte de la Transition ; et invite instamment les Autorités de la Transition et le Conseil National de Transition à diligenter l’établissement d’un calendrier clair, pratique et limité dans le temps pour la mise en œuvre de la Charte de la Transition, en particulier la tenue d’élections nationales, afin de faciliter le retour rapide à l’ordre constitutionnel » .

