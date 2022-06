Lundi noir à Boké: une collision entre un 4X4 et une moto fait 2 morts sur l’axe  Kolaboui-Kamsar

La série noire due aux accidents de la circulation se poursuit à Kolaboui, une sous-préfecture située à plus de 300Km au nord-ouest de Conakry. Après l’accident tragique de la matinée qui a coûté la vie à 11 occupants d’un taxi après une violente collision avec un véhicule du cortège du ministre de la Sécurité, un deuxième accident de la route vient de se produire dans la même localité de Kolaboui. Ce drame a impliqué un véhicule 4X4 d’un particulier et une moto. Bilan, deux morts, tous des occupants de la moto (le conducteur de la mototaxi et son passager). Cette information est confirmée à Guinéenews par le commandant de la gendarmerie routière de Kolaboui.

Suite à cet accident, des jeunes de la localité très remontés, ont incendié le véhicule en question, érigé des barricades sur l’axe Kolaboui-Kamsar. Ce qui rend les trafics routiers impossibles pour les usagers dans les sens.

