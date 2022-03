L’UE, l’ONUDI et le gouvernement guinéen tiennent la 3ème session du Comité de Pilotage du projet REFILA (communiqué)

Conakry, le 2 mars 2022 – Le Projet de Relance de la Filière Ananas (REFILA) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), dans le cadre du Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP) financé par l’Union européenne, a organisé le 2 mars 2022 à l’hôtel Palm Camayenne, la troisième session de son Comité de Pilotage présidé par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, et en présence entre autres du Chef de coopération de la délégation de l’Union européenne en Guinée.

Lors de son allocution, le Chef de coopération de la délégation de l’Union européenne en Guinée, Juan Jose Villa Chacon, a déclaré : « Nous constatons que plusieurs progrès ont été réalisés, néanmoins le projet est confronté à plusieurs obstacles, comme les difficultés d’accès aux rejets, l’accès aux engrais organiques adaptés, les difficultés liées aux exportations des productions. Les solutions à ces problèmes doivent vite être trouvées en impliquant l’ensemble des parties prenantes, surtout étatiques, en vue de conférer à cette initiative toute la réussite et la durabilité nécessaire ».

L’objectif général de ce Comité de pilotage en tant qu’instance d’orientation et de supervision, est d’accompagner la bonne mise en œuvre des interventions sur le terrain et de veiller à la préservation des objectifs et des résultats attendus. À l’agenda de cette réunion, étaient prévus l’examen des activités pour la période « août 2020-juillet 2021 », la validation du prochain plan de travail annuel, les recommandations d’ajustements stratégiques et opérationnels du projet.

Le Comité de pilotage a ainsi souligné les résultats positifs concernant la réalisation de plusieurs études de diagnostic du secteur industriel guinéen, la vulgarisation de la politique nationale qualité, la signature d’un protocole d’accompagnement avec l’Institut Guinéen de Métrologie et de Normalisation, la sélection participative de 35 normes applicables à l’ananas et autres produits horticoles, la réalisation de six études de marchés régionaux et internationaux pour l’ananas de Guinée, le lancement du cadre de concertation inclusif et participatif sur le processus de mise en place de l’antenne de l’observatoire national de la compétitivité, ainsi que la formation et le coaching de plus de 200 bénéficiaires directs.

Concernant les points d’attention évoqués, le Comité a validé de nombreuses recommandations pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés, en s’engageant entre autres à :

soutenir les actions en faveur de l’autonomisation des faitières dans l’approvisionnement en intrants,

assurer la facilitation d’un cadre d’actions inclusif et fédérateur pour la mise en place de mécanismes financiers adaptés à la filière ananas,

mettre en place un partenariat portant sur l’incubateur en ligne « Bridge for Billions», pour le déploiement de l’application IDEA APP dans la formation et accompagnement de 50 jeunes entrepreneurs

Le Comité de pilotage a ensuite approuvé le plan de travail annuel pour la période de 2022.

Financé par l’Union européenne pour un montant de 5 millions d’euros, dans le cadre du programme WACOMP, le projet de Relance de la Filière Ananas (REFILA), mis en œuvre par l’ONUDI, vise à contribuer au renforcement de la filière ananas en Guinée en stimulant son accès aux marchés régionaux et internationaux. Son plan d’actions est axé sur l’amélioration de la chaîne de valeur grâce à des activités de mise à niveau et de mise en réseau ainsi que le renforcement des organisations intermédiaires (qualité, normes, solutions vertes, appuis techniques, accès au financement, encadrement, accès au marché, etc.). Ce projet vise également à contribuer au renforcement du climat des affaires avec l’intégration des politiques régionales en faveur de la compétitivité dans les politiques nationales.

Document transmis par Tokpanan Doré