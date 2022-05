L’UCEP lance un avis de manifestation d’intrêts pour le recrutement de trois consultants (firmes)…

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEF-P)

Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP)

Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources internes et à la Formalisation des entreprises (PAMORIFE)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Secteur : Gouvernance

Référence de l’accord de de don FAT : 5900155016461

N° de Projet : P-GN-KA0-010

Date de l’avis : 16 mai 2022

Intitulé de la mission : Audit fiscal de 45 entreprises évoluant dans les secteurs

des Mines, Télécommunications, Institutions Financières,

Industries et Transports.

La République de Guinée a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet PAMORIFE, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le recrutement de trois consultants (firmes) pour réaliser l’audit fiscal des principales sociétés opérant dans les secteurs des mines, télécommunications, industries et des institutions financières en Guinée, sous la supervision de la Direction Générale des Impôts.

Les 45 entreprises sont reparties en trois lots de 15 chacun et aucun cabinet n’est autorisé à avoir plus d’un lot et tout conflit d’intérêt avec une entreprise (contrat avec la société qui implique un conseil, avis ou opinion sur sa comptabilité et sur ses déclarations fiscales au titre des exercices couverts par la présente mission) d’un lot rend inéligible un cabinet.

Les services prévus au titre de ces contrats comprennent une identification et une évaluation des recettes fiscales non collectées et/ou faiblement collectées, et une formulation des propositions d’amélioration durable de l’efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales dans les secteurs des mines, des télécommunications, industries et des banques, assurances et institutions financières inclusives.

La durée de la présente mission est de trois (3) mois.

L’UCEP invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement », édition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

Trois listes restreintes distinctes de six (6) consultants seront constituées, chaque correspondant à un lot. Les consultants devront indiquer le ou les lots pour le(s)quel(s) porte(nt) leurs candidatures.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée de 8h00 à 16h30 ou par voie électronique à l`adresse indiquée ci-dessous, notamment la liste des lots et des entreprises du lundi au Vendredi.

Les expressions d’intérêt doivent être déposées en copie dure ou transmises en courriel à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 06 juin 2022 à 12h00 et porter expressément le numéro du lot et la mention « Manifestation d`intérêt pour l`audit fiscal de 45 entreprises évoluant dans les secteurs des Mines, Télécommunications, Institutions Financières, Industries et Transports »

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEF-P)

Unité de Coordination et d`Exécution des Projets (UCEP)

À l’attention : Monsieur Abdoulaye Wansan BAH,

Coordonnateur de l`UCEP

Immeuble MAB, 1er étage près de l`Hôtel du Golf

Minière, Commune de Dixinn-Conakry-Rép. de Guinée.

Tel : +224 623 26 14 96 / 629 00 39 69 / 622 42 43 98

E-mail: passationbad@ucepguinee.org