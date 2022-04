Lounceny Camara quitte la DCIJ après des heures d’audition 

C’est à 16 h 9 minutes que l’ancien ministre de l’Habitat et ancien député Lounceny Camara a quitté les locaux de la direction centrale des investigations judiciaires où il est rentré un peu plus tôt dans la journée, exactement vers midi. Pour l’instant, difficile de savoir les faits sur lesquels il a été entendu. Toujours est-il que les anciens ministres d’Alpha Condé sont généralement entendus sur des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité.

