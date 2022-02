Lonagui: les membres du Conseil d’administration nommés, le SG de l’ACGP prend la présidence (décret)

Dans trois décrets publiés le vendredi 18 février par la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a modifié les articles 20 et 24 du décret de 2016 sur le statut de la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI), nommés les membres du conseil d’administration et nommé le président de ce conseil d’administration. Ainsi, Ousmane Diawara, secrétaire général de l’Administration et Contrôle des Grands Projets. Ci-dessous les noms de tous les membres du CA :

1- Dr Alpha Oumar Camara, conseiller juridique de la Présidence de la République 2- M. Ousmane Diawara, secrétaire général de l’Administration et Contrôle des Grands Projets 3- Elhadj Mamadou Cellou Diallo, conseiller juridique du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 4- Ansoumane Djéssira Condé, conseiller chargé de la Culture du Ministère de la Culture, du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat 5- M. Mohamed Cissé, commissaire divisionnaire du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 6- M. N’Faly Sylla, chef de cabinet du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique 7- Mme Mariama Bangoura, Entrepreneure, représentante du collectif des Parieurs 8- M. Joseph Sâa Kadouno, conseiller Maitre à la Cour des comptes