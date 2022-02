Lola :  plusieurs plantations de café et un  village brûlés par des feux de brousse 

Cet incendie n’a fait aucune victime humaine mais d’importants dégâts matériels ont été enregistrés à Kassieta, Guelemata, Pinè, et Gama Berema.

Interrogé ce dimanche par Guineenews, Foromo Gamamou, le maire de la commune rurale s’est dit frustré et abattu par l’ampleur du dégât.

« Parlant du petit village brûlé, c’était jeudi dernier j’étais avec le sous-préfet dans mon bureau que nous avons reçu l’information que le village de Souanata a été brûlé en entier, sauf les deux bâtiments en tôle ainsi les plantations de café ont été brûlées aussi de campement des agriculteurs », a-t-il indiqué.

Selon lui, depuis que ces incendies ont commencé, les victimes se comptent par dizaine dans la sous-préfecture de Gama Berema.

« Étant la première personnalité, c’est une préoccupation majeure pour moi. Car c’est l’économie de la sous-préfecture qui est en train d’être décimée par le feu de brousse. Chaque jour, on entend dire que le feu de brousse a brûlé, telle plantation par-ci et par là. Le café avait donné plus que le riz cette année et cela a permis aux gens de se procurer du riz après l’arrêt prématuré de la pluie mais si les efforts conjugués de plusieurs années sont décimés, en moins de 30 minutes, c’est difficile à accepter », a-t-il souligné.