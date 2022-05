Lola : le Premier ministre appelle les populations à soutenir le chronogramme de transition

En prélude au conseil des ministres ordinaire prévu ce jeudi à N’Zérékoré, le Premier ministre Mohamed Beavogui qui se trouve déjà dans la région forestière, accompagné du ministre du Budget et de celui de la Santé ont été reçus ce lundi 23 mai à Gama koni-Koni, une localité de la préfecture de Lola.

Le maire de Lola a saisi cette occasion et au nom des 46 mille habitants de la commune urbaine pour souhaiter la bienvenue à la délégation.

« Votre arrivée à Lola porte d’entrée de la Côte d’Ivoire et du Liberia mérite des honneurs.

Excellence monsieur le Premier ministre, cette position stratégique fait de Lola la vitrine des actions du gouvernement, en matière du développement de notre pays.

Votre visite de travail à Lola vient à point nommé en ce sens qu’elle permettra de sensibiliser la population, en termes de quiétude, de paix, de tolérance, de pardon et de savoir vivre ensemble dans cette période de transition. Mais aussi surtout pour accompagner le projet de société ambitionné par le CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya », a déclaré le préfet.

Pour sa part, le Premier ministre Mohamed Beavogui a indiqué au nom du président Mamadi Doumbouya que le Cnrd est avec les populations de Lola.

Et d’ajouter « nous sommes dans la région de N’zérékoré, parce que le Cnrd, le gouvernement surtout le président de la transition ont compris que pour travailler pour les Guinéens, il faut connaître le problème des Guinéens. Nous sommes à côté de vous pour comprendre où ça vous fait mal. La deuxième raison c’est aussi vous expliquer ce qu’on fait depuis le 5 septembre jusqu’à maintenant. Ce que le colonel Mamadi Doumbouya vous a dit le 5 septembre et les jours qui ont suivi, il m’a demandé de vous dire que ce qu’il a dit est valable et qu’on avance sur la même voie, sur les mêmes principes, sur les mêmes valeurs », a souligné Mohamed Béavogui.

« La deuxième partie du message, c’est pour dire que les processus ont été mis en place, le dialogue a été lancé. Ce dialogue a permis d’aboutir à un chronogramme de 39 mois et le CNT s’est dit après concertation que 36 mois suffisaient pour la transition. Je voudrais vous dire comme beaucoup d’autres Guinéens que la bonne longueur de la transition, c’est la transition qui va nous donner la paix, c’est la transition qui va nous donner les bases solides d’une bonne administration pour le bon développement dans le futur. Je vous demande de soutenir la transition, de soutenir le chronogramme pour que nous avancions dans la paix. C’est le chronogramme de consensus , c’est le chronogramme qui a été discuté qui a été l’objet de long débat, de concertation et nous sommes arrivés à la conclusion, c’est cette transition là qui va nous permettre d’aller vers la paix, la construction d’une démocratie », a-t-il conclu.