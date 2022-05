Lola : le ministre du Budget salue les prouesses de la  douane de N’Zoo

Le ministre du Budget Moussa Cissé s’est rendu au niveau du poste frontalier de la douane de N’zoo, situé à la frontière ivoirienne pour conférer avec les agents de son administration ainsi que la population de cette sous-préfecture, située à la lisière de la frontière ivoirienne.

Il fut accueilli par une population de N’zoo massivement mobilisée pour la circonstance.

Après le souhait de bienvenue de la notabilité, l’honneur est revenu au chef de poste de prendre la parole.

« Excellence monsieur le ministre, l’État guinéen par le biais de la direction générale de la douane a fixé un quota pour l’année 2022 de 24 milliards 750 millions à la direction régionale de la douane de N’Zérékoré 2 milliards 0 62 millions 500 mille mensuels.

Pour les quatre premiers mois de l’année 2022, nous avons pu mobiliser et réaliser 10 milliards 610 millions 347 mille 877 francs guinéens. Soit une recette budgétaire, 8 milliards, 542 millions 130 mille 577 francs. soit un de réalisation de 105,97 %.

Le bureau des douanes de N’zoo étant le plus grand pourvoyeur de recettes de la région forestière qui fait une moyenne mensuelle de 1 milliard 977 millions 425 mille 254 francs soit les 96% . En effet, excellence dans le cadre de la mobilisation constante des recettes, nous rencontrons quelques difficultés que vous voudrez accepter pour la bonne marche.

Je remercie le président de la transition chef de l’état », a-t-il relevé.

Ce fut au ministre du Budget Moussa Cissé de déclarer à son tour: » nous sommes venus vous dire les salutations et les encouragements du président colonel Mamadi Doumbouya.

Nous avons tenu à venir à N’Zoo parce que la frontière de N’Zoo c’est la frontière pourvoyeuse de ressources de l’État.

La douane qui est à côté de vous en partenariat avec les autres constitués, c’est vos enfants et nous vous les confions davantage pour les aider à sécuriser la frontière, mais surtout à davantage mobiliser les recettes.

J’ai bien noté les différents problèmes évoqués par le vice maire et pour faire face à toutes ces activités, il faut des ressources, c’est pourquoi la douane est mobilisée à votre côté ici.

Je demande aux différents corps constitués ici de se donner la main pour sécuriser les frontières .

Le partenariat de la douane, de la police, de la gendarmerie, des conservateurs et l’armée, c’est un partenariat qui a du sens. C’est en cela aujourd’hui au nom de la refondation de l’État prônée par le colonel Mamadi Doumbouya, ce sont l’ensemble des forces de défense et de sécurité qui le 5 septembre ont compris que le peuple avait tant souffert pour prendre le pouvoir.

Matérialiser cette union, cette fraternité le long des frontières pour sécuriser la Guinée.

Prions pour la paix et la cohésion sociale en Guinée», a conclu le ministre du Budget.