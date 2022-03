Lola : le ministre de l’Artisanat pose la première pierre du village artisanal de la Guinée forestière 

Le ministre de la Culture, du tourisme et de l’Artisanat a procédé à la pose de la première pierre du village artisanal de la Guinée forestière ce mercredi 09 mars, dans le district de Gama Koni-koni, situé à moins de 2 kilomètres du centre ville de Lola, a-t-on constaté sur place.

Le ministre a été accueilli par le quatrième vice-maire de la commune urbaine de Lola, le préfet de Lola, le directeur préfectoral du tourisme ainsi que les cadres de la préfecture à Gama Koni-koni.

Prenant la parole à cette occasion, Gopouna Fanghamou, représentant le maire a souhaité la bienvenue à la délégation du ministre du tourisme et de l’artisanat.

Selon lui, la pose de la première pierre du village artisanal est une opportunité pour l’ensemble de la population de Lola et celle de la Guinée forestière en particulier.

Le ministre Alpha Soumah a affirmé pour sa part: « pour le cas spécifique de Lola, je me suis fortement impliqué dans le sens ou le projet artisanal de Lola a été présenté dans le projet appelé projet DTS. C’est des projets qui ont été directement financés par le Fonds monétaire international qu’on accélère très vite la construction des infrastructures à l’intérieur du pays.

Le projet a été défendu par nos cadres, nous l’avons présenté parce que le gouvernement nous a demandé un certain nombre de projets et il a été retenu. C’est un projet qui va se dérouler très vite, c’est pourquoi nous sommes là pour la pose de la première pierre.

Il faut savoir que les projets d’infrastructure dans les régions tiennent à cœur au président de la république chef de gouvernement, parce qu’il compte laisser un ensemble d’infrastructures qui peuvent servir directement aux communautés de base ».

« Vous prenez l’artisan qui occupe la deuxième place après l’agriculture, il ya un certain nombre de corps de métiers, les gens ont besoin de formation, de produire, d’exposer et de vendre le village artisanat est bien indiqué pour cela.

La réalisation, c’est dans un délai de moins d’un an », a-t-il dit.

Pour sa part, Sékou Condé, directeur national de l’artisanat « je voulais tout juste rappeler que cette infrastructure se réalise parce qu’il est déjà prévu dans le chemin directeur de la lettre du politique d’artisanat. Cette lettre politique a dénombré plusieurs problèmes dont souffrent les artisans guinéens. Parmi ses problèmes, il y a le manque d’infrastructure et la formation, on s’est rendu compte qu’en faisant la construction un village artisanal peut résoudre plusieurs problèmes.

Le problème de production, de formation, d’échanges d’idées d’expériences, de la commercialisation et la promotion des produits artisanaux. Ce village sera bâti sur une superficie de 3000 mètres carrés sur lequel nous allons bâtir le village artisanal de Lola qui comprendra un bâtiment central et des bâtiments en R+1 qui serviront les bureaux, les ateliers de productions, les activités artisanales qui ont peu de nuance sur l’environnement. Ce qui permettra aux artisans de Lola et plus particulièrement ceux de la Guinée forestière de bénéficier pour la première fois une infrastructure pour les artisans de la guinée forestière qui permettra de produire et de ce performer. Un village artisanal est différent d’un centre d’exposition des produits, celui de N’zérékoré est un centre d’exposition des produits artisanaux. Alors le village artisanal sert à la fois à la production des articles, à la formation, à la commercialisation, d’exposition et la promotion des articles divers produits particulièrement de la Guinée forestière ».

Pour sa part, le directeur adjoint de l’entreprise groupement Denise spirite général « les travaux vont se dérouler dans un délai de 8 mois et les clauses du cahier seront respectées dans un délai imparti ».