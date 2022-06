L’inhumation du jeune Thierno Mamadou Diallo reportée à une date ultérieure 

« Le FNDC tient à informer les citoyens épris de paix et de justice que la cérémonie funèbre, initialement prévue ce lundi à Conakry en accord avec la famille de la victime, est reportée à une date ultérieure ».

Tué par balle à Hamdallaye, dans la soirée du mercredi 1er juin dernier, le jeune Thierno Mamadou Diallo devait être inhumé ce lundi 6 juin. Mais cette cérémonie est reportée sine die. Et c’est le Front national pour la défense de la Constitution qui donne l’information via un communiqué publié à cet effet.

« Le FNDC, fidèle à ses principes et valeurs, se félicite de l’engagement pris par le Procureur général, sous la contrainte et la pression de l’opinion, de communiquer sur le rapport d’autopsie concernant le regretté Thierno Mamadou Diallo, ce lundi 6 juin 2022, et d’identifier le coupable du meurtre », écrit le Front.

Tout en regrettant la « non mise à disposition de la dépouille de Thierno Mamadou Diallo » par le Parquet général demain lundi (…), « le FNDC informe « les citoyens épris de paix et de justice » que la cérémonie funèbre, initialement prévue ce lundi à Conakry en accord avec la famille de la victime, est reportée à une date ultérieure.

En outre, il fait une invite au peuple de Guinée à rester mobilisé, à continuer l’indignation et à maintenir la pression sur les autorités pour que plus jamais un citoyen ne soit tué en toute impunité en marge des manifestations sociopolitiques en Guinée.