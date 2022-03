Ligue des champions CAF : le Horoya de l’espoir à l’élimination  

Condamné à la victoire pour rester dans la course pour les quarts de finale, le Horoya s’est donné l’espoir avant de tout perdre suite à l’expulsion de Morlaye Sylla à la 80ème minute du jeu.

Le Horoya tenait pourtant la victoire jusqu’à trois minutes de la fin du temps règlementaire. Mais les entames et fins des périodes ont été mal négociées par le seul représentant guinéen dans les compétitions africaines. Le club de Conakry a d’abord eu un démarrage poussif avant de rentrer dans un temps fort quelque 10 minutes plus tard. Les efforts de Mandela et autres seront sanctionnés par un but de Seyei Sebe Baffour à la 25ème minute après une remise en arrière d’Ocansey Mandela. Cet avantage d’un but disparaîtra à l’entame de la deuxième période quand Akram Djahnit a profité d’une balle mal renvoyée pour égaliser pour les siens (47’).

Cette égalisation mettait plutôt le Horoya dans une position idéale ; puisqu’obligé de marquer un deuxième but pour passer devant l’Es Sétif au classement du groupe B. Et Morlaye Sylla réussissait à donner cet avantage à son club. Du plat du pied, l’international guinéen reprenait un centre de Khadim Diaw au point de penalty pour tromper Kheidaïra (59’).

A deux buts à un, le plus dur pour le Horoya était de parvenir à tenir le score – à défaut de l’aggraver – durant un peu plus de trente minutes. Il n’y parviendra pas. L’expulsion de Morlaye Sylla à dix minutes de la fin du temps règlementaire a largement contribué à l’écroulement du Horoya. Deux coups de pied arrêtés renverseront le score en faveur du club algérien. Benayad, sur un corner, puis sur un coup franc décomposé, mettra l’ES Sétif devant. Avec le score de trois buts à un, le Horoya est éliminé de la Ligue des champions