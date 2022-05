Liberté de la presse : Mohamed Béavogui sensibilise aux conditions de vie des journalistes

La Guinée a célébré la mondiale de la liberté de la presse ce 4 mai 2022. C’est le Premier ministre, Mohamed Béavogui, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette journée dont le thème est : « Le Journalisme sous l’emprise du numérique ».

Mohamed Béavogui a fait savoir que cette journée reste très importante pour son Gouvernement : « La journée mondiale de la liberté de la presse dont les activités en Guinée se tiennent sur 3 jours, revêt pour le Gouvernement une importance particulière. En démocratie, la liberté de la presse est essentielle. Elle est clairement consacrée dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Notre pays qui a bien évidemment ratifié cette déclaration, s’inscrit pleinement dans le respect des droits des professionnels des médias en dépit des vicissitudes de l’histoire. Dans la charte de la Transition, deux articles du chapitre IV consacré aux libertés, droits et devoirs fondamentaux montrent l’attachement de notre pays à la libre circulation de l’information plurielle.»

Il s’est ensuite félicité du nombre de places gagnées par la Guinée dans le classement mondial de Reporters sans frontière sur la liberté de la presse, avant de souligner qu’il a été touché par les témoignages sur les conditions difficiles des journalistes guinéens : « En parcourant la presse ce matin, j’ai été interpellé par le témoignage d’un de vos confrères sur la difficile situation dans laquelle certains journalistes exercent encore leur métier dans le pays. »

Il souhaite que les patrons de presse et les autorités travaillent ensemble pour inverser cette situation : « Ensemble avec les organisations et patrons de presse, les pouvoirs publics devront conduire une réflexion destinée à favoriser la création d’un meilleur environnement pour une pratique décente du métier d’informer. Travaillons sur les modèles économiques et financiers viables qui permettent de faire vivre vos institutions. Madame la ministre de l’Information et de la Communication que je félicite pour l’organisation de ces journées sera à votre écoute. »

A l’heure du numérique les médias traditionnels sont fortement bousculés par les médias sociaux. Ce qui pousse donc les journalistes, avec la rapidité que leur offre l’internet, à courir derrière les scoops. Mais pour Mohamed Béavogui, les avantages de l’internet ne doivent pas laisser la place aux infox : « Le numérique nous facilite la vie, en multipliant les sources et les plateformes d’information. Il nous permet également de gagner du temps. Ces avantages et bien d’autres ne doivent pas nous empêcher de trouver le temps nécessaire pour analyser sereinement les éléments d’information avant leur diffusion. L’information reste une denrée sensible. Et de nos jours très souvent l’intox côtoie l’info. »