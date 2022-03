L’homme d’affaires Ibrahim Taher répond aux autorités américaines: « Je réfute toutes ces accusations »-Communiqué

Communiqué de M. Ibrahim TAHER, Opérateur économique résidant à Conakry, République de Guinée, à l’intention des médias

C’est avec une surprise désagréable que j’ai pris connaissance à travers les réseaux sociaux et médias que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis m’accuse d’avoir des liens directs avec le Hezbollah libanais, et que je suis identifié comme l’un de ses principaux financiers, et que j’ai collecté des dollars pour les envoyer à partir de l’aéroport de Conakry en soudoyant les douaniers guinéens pour permettre aux sommes de passer en utilisant mon titre de consul honoraire.

Je réfute catégoriquement toutes ces accusations injustifiées, et sans preuve, et j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur ce qui suit:

1. Je ne suis pas et je n’ai jamais été un Consul Honoraire.

2. J’ai 58 ans et j’ai passé toute ma jeunesse ici en Afrique de l’Ouest précisément au Liberia où je suis arrivé en 1977, et en Guinée que j’ai rejoint en 1990, et où j’ai fait des investissements importants. Ce qui m’a obligé à m’abstenir de faire des longs séjours au Liban où mes visites étaient périodiques et somme toute de courte durée.

3. Je n’ai jamais utilisé un moyen illégal quelconque pour transférer des fonds à l’extérieur de la Guinée et n’ai aucun lien avec un douanier quelconque ou une autre personne pour un but illégal et je défis quiconque de prouver le contraire.

4. Je n’ai aucun lien avec aucun parti politique libanais de quelque façon que ce soit. Encore moins avec le Hezbollah libanais.

5. Je n’ai aucun contact avec qui que ce soit des partis politiques libanais, et aucun employé qui se proclame du Hezbollah comme le prétend l’accusation.

Par conséquent, je sollicite l’ouverture de discussions avec l’ambassade des Etats Unis à Conakry, et je me réserve le droit de désigner un cabinet d’avocats américain basé aux États-Unis pour défendre ma réputation, mon honneur et mon intégrité dans cette accusation infondée de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis dirigée contre ma personne.

Conakry, le 5 Mars 2022

Ibrahim TAHER,

Opérateur économique résidant à Conakry,

République de Guinée.