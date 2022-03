L’Harmattan Guinée présente le quatrième ouvrage de Nankoria Lanceï Condé

Décentralisation et développement local en République de Guinée : questions-réponses ». C’est l’intitulé d’une œuvre littéraire quatrième du genre de l’écrivain Nankoria Lancei Condé, édité par L’Harmattan Guinée.

Au quatrième de page de son livre de 230 pages, l’auteur mentionne que la décentralisation et développement local revêtent une importance capitale dans le processus de développement. En ce sens que la décentralisation favorise la mise en œuvre d’un développement territorial harmonisé et équilibré. Et que les populations, les acteurs et autres restent prépondérants dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local.

Pour Nankoria Lancei Condé, le transfert des pouvoirs de l’État aux collectivités locales est venu combler l’aspiration des citoyens guinéens à plus de liberté et surtout à plus de possibilités de participer au processus de développement économique et politique de leur localité.

Du constat de l’écrivain, malgré quelques difficultés, le processus de décentralisation évolue en Guinée. A travers des questions et leurs réponses, il aborde plusieurs pistes accélératrices de la décentralisation et du développement local.