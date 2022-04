L’Harmattan Guinée édite le livre de Moussa Koulibaly sur l’énergie 

Le paysage littéraire guinéen vient d’enregistrer l’arrivée, en son sein, du jeune ingénieur électricien. Notamment à travers son premier essai intitulé « Au cœur de la bataille énergétique de la République de Guinée », édité par L’Harmattan Guinée.

Dans cet ouvrage, l’auteur pose en premier lieu la problématique du courant électrique gravitant autour de plusieurs axes et qui devraient être pris en compte dans un délai raisonnable, selon lui. « Car, aujourd’hui, rien qu’à Conakry, la desserte s’est améliorée, mais par endroits, nous connaissons des coupures d’électricité », a-t-il expliqué.

Évaluant l’importance du courant électrique dans le monde moderne, Moussa Koulibaly dit qu’on ne peut plus s’en passer aujourd’hui.

« Ceci dit, dans nos résidences, avec les différents appareillages qui nous entourent et dans les industries de transformation et de production, l’importance du courant électrique n’est plus à démontrer. Car, nous avons essentiellement besoin d’une alimentation électrique stable et fiable pour amorcer notre développement économique », a mentionné le jeune auteur.

Tout en saluant les énormes investissements faits jusque-là dans le secteur énergétique et fondamentalement cette dernière décennie, l’ingénieur électricien Koulibaly fait constater que le pays n’arrive pas pour l’instant à couvrir tout le territoire national rien qu’avec 10 heures d’alimentation, à plus forte raison 24 heures.

Son ouvrage aborde de long en large le problème majeur qui assaille la Guinée depuis plusieurs décennies qu’est l’électricité. Aussi, il rend compte des actions menées en vue d’améliorer la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire national. Et, explique le fonctionnement de notre système électrique, en tenant compte des soyrces de production, des postes de transformation, de distribution et de commercialisation du courant électrique, ouvrant ainsi une fenêtre sur l’avenir du domaine.

Diplômé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 2011, en Électro-énergétique, Moussa Koulibaly a occupé de nombreux postes comme ceux de Responsable de base chez Injelec et de Responsable Maintenance chez Caterpillar.

Titulaire d’un certificat de formation en électricité et en gestion des ressources en eau, il a travaillé à la centrale électrique de Kaléta, puis à la centrale thermique de la Tannerie en qualité d’ingénieur électricien.

Aujourd’hui, il est consultant et chargé de cours à l’Université Gamal Abdel Nasser, en service à Guinea Alumina Corporation.