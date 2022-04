L’Harmattan Guinée célèbre la Journée internationale du livre pour enfants 

Instituée depuis 1967, cette journée a été célébrée autour du livre de conte La bataille de deux coqs du Dr Jean Marie Touré. Sur la motivation à choisir ce livre, le responsable de la littérature de jeunesse chez L’Harmattan Guinée, par ailleurs ambassadeur Nouveaux horizons, a rappelé que le conte est très important pour l’éducation de l’enfant. En ce sens que c’est lui qui appelle l’imaginaire de l’enfant en lui permettant d’aller loin dans la réflexion.

« Aujourd’hui, on a initié cette journée pour amener les enfants et les parents d’élèves à s’associer à nous afin que le livre et la lecture soient une priorité dans notre pays », a légitimé Boubacar Diallo, tout en demandant aux parents d’élèves d’acheter des livres pour leurs enfants.

Invitée pour la circonstance, la présidente du Parlement des enfants de Guinée s’est réjouie de la tenue de cette manifestation qui promeut les livres pour enfants.

Ensuite, Mlle Mariama Diallo a demandé aux écrivains de produire des livres adaptés aux différents âges, notamment pour les enfants. Toute chose qui, de l’entendement de la présidente du Parlement des enfants permettrait à ceux-ci de rehausser leur niveau en dictée, de voyager, de s’épanouir et d’avoir de l’attention.

« En tant que présidente du Parlement des enfants de Guinée, je voudrais lancer un appel solennel aux autorités et aux parents d’élèves. Je demande aux nouvelles autorités de baisser le prix des livres, parce que les enfants doivent lire pour s’épanouir, explorer et avoir du potentiel. Également, je demande aux enfants de s’employer à lire, à lire et à lire », a lancé la jeune présidente de 12 ans.