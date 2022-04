Les Moulins d’Afrique (LMA), filiale du Groupe SONOCO, recrute pour trois postes

✓ Une (1) Assistante de Direction

✓ Un (1) Responsable Maintenance

✓ Un (1) Responsable Finance et Contrôle

Assistante de Direction

Missions principales :

Gestion de l’assistanat du Directeur Général

o Communication interne et externe en gérant les flux d’informations ;

o Prise en charge des appels téléphoniques et rédaction de correspondances ;

o Gestion de l’agenda du Directeur Général ;

o Organisation des réunions et des différents événements internes ;

o Commandes de fournitures de bureau, approvisionnement des stocks de la cafeteria et suivi de

la gestion des approvisionnements de façon efficiente et optimale ;

o Organisation de réunions du comité de Direction (agenda, minutes etc.) ;

o Assurer la permanence du service de direction en l’absence du Directeur Général

o Classer et archiver les dossiers et la documentation.

Profil requis :

• Diplôme : BAC + 3, BTS, Licence Droit, Gestion, GRH, BTS Secrétaire bilingue, BTS Assistante de

Direction, DUT Gestion Administrative/Commerciale

• Expériences : 2 ans minimum à un poste similaire

• Capacités : capacité à travailler sous pression, maitrise de soi, intégrité, discrétion, capacité

d’analyse et de Synthèse.

Responsable Maintenance

Missions principales :

o Mise en place et suivi du planning de maintenance.

o Assure la remise en état des machines de l’usine dans le respect des règles et normes en vigueur.

o Assure l’entretien et la réparation des machines de l’usine,

o Exécute les opérations de remise en état,

o Fait le diagnostic des machines, remplace les pièces défectueuses.

o Participe au choix et à l’achat des pièces de rechange et matériels d’entretien pour un bon

rapport qualité prix,

o Dépannage d’ordre électrique,

o Réfection électrique des locaux y compris des armoires électriques,

o S’occupe de l’installation, du raccordement, de la maintenance, du dépannage ou de la mise

aux normes de tout équipement électrique.

o Coordonne efficacement les interventions, pour participer au bon déroulement des travaux s’il

existe. Veille au respect des consignes de sécurité et des procédures qualité de l’entreprise.

Profil requis :

• Diplôme : BAC +4 /5, Ecole d’Ingénieur spécialisé en Mécanique

• Expérience Requise : 5 ans minimum dans un poste similaire ou dans la mécanique.

• Capacités : Travailler sous pression, Disponibilité, Mobilité

Responsable Finance et Contrôle

Missions principales :

✓ Management d’équipe

o Encadrer les collaborateurs et les services en charge des activités financières et comptables.

o Animer la fonction au travers des enjeux décidés, de l’évolution des collaborateurs et de la

formation

✓ Information financière

o Être le garant de la fiabilité du reporting : préparer les résultats mensuels, analyser les écarts par

rapport au budget et à l’année précédente.

o Produire les états financiers destinés aux actionnaires, aux instances légales.

o Concevoir et rédiger les commentaires concernant les résultats de l’entreprise.

✓ Comptabilité

o Veiller à l’application des procédures groupe et normes comptables ;

o Valider les arrêtés comptables et les principaux choix en matière de clôture avec le DFC groupe.

o Valider en permanence aux choix fiscaux et comptables avec le fiscaliste, les commissaires aux

comptes et le DFC groupe.

✓ Gestion de trésorerie

o Garantir la sécurité des flux financiers

o Aider le DFC à anticiper les besoins en financement externes à court et moyen terme,

o Elaborer les plans de financement ainsi que les budgets de trésorerie mensuels.

o Aider à analyser, avec le trésorier et le DFC groupe, les suivis de trésorerie et les écarts constatés

par rapport aux prévisions.

✓ Comptabilité analytique et budgétaire

o S’assurer de la bonne imputation des opération analytiques.

o Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs clés à mettre en place.

o Piloter l’élaboration budgétaire ainsi que la collaboration avec le DFC groupe.

o Collecter, analyser les données budgétaires et proposer des axes d’amélioration de la

performance.

Profil requis :

• Diplôme : BAC + 5 minimum ou équivalent en Contrôle de Gestion, Audit interne, Comptabilité,

Gestion,

• Expérience : 4 ans minimum

• Capacités : Travailler sous pression, Disponibilité, Mobilité

Pour postuler, vous pouvez :

✓ Déposer votre dossier de candidature sous pli fermé comprenant une lettre de motivation et un

CV détaillé à l’adresse suivante :

Siège LMA sis à la zone industrielle de Sonfonia – Commune de Ratoma

Conakry

✓ Transmettre via email (en précisant le poste) votre lettre de motivation et votre CV Détaillé à

l’adresse : recrutement.lma@groupesonoco.com

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 29 Avril 2022 à 17h30.

Nous précisons que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées

A PROPOS DU GROUPE SONOCO

Créé en 2004, le groupe SONOCO est le résultat de la réussite de la Société Guinéenne d’Investissement

fondée en 1992 par Mamadou Saliou Diallo, Président Directeur Général de SONOCO.

Spécialisé dans les services de proximité pour le bien-être des populations, il déploie ses activités sur

l’ensemble de la Guinée dans divers secteurs au travers de ses nombreuses filiales de spécialités :

✓ La minoterie : Les Moulins d’Afrique (LMA)

✓ Le transport et la logistique : AM Transit

✓ La métallurgie : Métal Import

✓ L’agroalimentaire : Agro Food Industrie

✓ L’immobilier : La Tour Niger.

Grâce à la vision de son fondateur et à une philosophie de développement qui s’appuie sur la création de chaînes de valeurs intégrées, le groupe compte aujourd’hui plusieurs filiales leaders dans leurs domaines d’activité.

Le succès du Groupe SONOCO réside dans ses valeurs cardinales qui sont la bonne gouvernance, le travail d’équipe et l’excellence, adossées à une mission qui consiste à améliorer le bien-être des populations en apportant une totale satisfaction à nos actionnaires et à nos employés.

Depuis sa création, le groupe SONOCO s’illustre par une vision principale : faire du Groupe SONOCO «

une entreprise citoyenne, leader dans ses domaines d’activité ».

Avec plus de 1.000 collaborateurs et près de 5000 sous-traitants répartis sur 15 sites industriels, SONOCO a construit son succès autour d’une éthique et de valeurs partagées : la bonne gouvernance, le travail d’équipe et l’excellence.