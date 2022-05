Les grandes décisions du premier Conseil des ministres délocalisé 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 26 MAI 2022

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 26 mai 2022 de 10H à 12H, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION.

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTÉRIEL DU MARDI 24 MAI 2022.

III. DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

IV. DIVERS.

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a porté principalement son message sur quatre points :

1- Les objectifs assignés aux Ministres dans le cadre de l’immersion dans les quatre régions naturelles :

Au titre du premier point, le Président de la Transition a insisté sur les objectifs attendus des membres du gouvernement dans le cadre de cette immersion à l’intérieur du pays. Le Chef de l’État a expliqué qu’il s’agit dans cette mission, de toucher du doigt les réalités socio-économiques du pays, ensuite, manifester la réelle et effective proximité avec les populations à la base, et enfin apporter des solutions idoines et visibles aux problèmes de nos concitoyens.

A cette occasion, il a mis l’accent sur la bonne communication gouvernementale. Abstenez-vous des propos et actes de nature à alimenter les clivages. Expliquez bien les choses sans déformer ou promettre.

Vous devez également avoir à l’esprit que personne n’est ambassadeur ou représentant d’une région dans le gouvernement. Le gouvernement n’est pas dans une campagne électorale ou politique.

2- L’organisation du Pèlerinage musulman 2022 sur les lieux saints de l’islam :

Le Chef de l’État a exprimé sa grande préoccupation quant à l’organisation du Pèlerinage cette année. Après avoir rappelé le nombre de places accordées à la Guinée qui est de l’ordre (4527 places), a cet effet, le Président de la Transition a instruit le Premier Ministre, le Secrétaire Général des Affaires Religieuses, le Pool Financier et tout le Gouvernement à s’investir pleinement pour la bonne réussite du Pèlerinage cette année.

3- Le suivi dans l’exécution des travaux d’infrastructures

Sur le sujet relatif au suivi de l’exécution des travaux d’infrastructures, Le Chef de l’État a demandé à l’accélération des travaux de finition des voiries urbaines avant les grandes pluies pour soulager les populations.

Aussi, le Président de la Transition a exhorté le Ministre de l’Énergie à prendre toutes les dispositions pour résoudre les problèmes liés à la desserte en électricité dans les villes de l’intérieur du pays.

4- Le Programme d’exécution des Droits de Tirage Spéciaux (DTS)

Relativement aux Droits de Tirage Spéciaux (DTS), le Chef de l’État a instruit le Premier Ministre de lui transmettre un rapport sur le niveau d’exécution à date.

Par ailleurs, le Président de la Transition a instruit le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et le Pool financier du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour apporter le plutôt une solution aux préoccupations et difficultés des Administrateurs Territoriaux.

Sur la récupération des domaines publics de l’État, le Président a invité les Ministres de l’Administration du Territoire et de l’Urbanisme à rester dans le contexte ayant justifier la prise du moratoire, notamment l’examen des dossiers au cas par cas et les grandes pluies qui s’annoncent.

II. COMPTE RENDU DU CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Mohamed BEAVOGUI a porté son message sur les points suivants :

– Situation générale de l’état du pays à la suite des premiers contacts avec les populations de Labé et de Mamou.

Le Premier Ministre a noté le fait que beaucoup de services de l’etat attendaient de percevoir leurs frais de fonctionnement, le premier ministre a immédiatement ordonné que des dispositions urgentes soient prises pour corriger cette situation.

Au niveau des infrastructures, les logements de ces Hauts Cadres de l’Etat restent à désirer selon le Premier Ministre. Il a donc invité le gouvernement à y remédier.

– La récupération des Domaines Publics de l’État.

Le Chef du Gouvernement a expliqué que même si la décision de suspension annoncée par le CNRD est favorablement accueillie sur l’ensemble du territoire national. L’effort de pédagogie et d’explication doit se poursuivre conformément aux instructions du chef de l’état.

Il a enfin terminé son message en félicitant l’ensemble des membres du Gouvernement pour la promptitude, le dynamisme et l’adaptation dont ils font preuve dans cette immersion. Il a aussi invité l’administration locale à continuer à faire fonctionner les services publics locaux à travers des contacts permanents avec leurs cabinets à Conakry.

Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables a fait une communication relative à la Célébration du Mois de l’Enfant 2022. Elle a expliqué que sa Communication a pour objet l’exposé des motifs soutenant la célébration du Mois de l’Enfant Guinéen 2022. A cet effet, elle a rappelé que depuis 1992, la Guinée consacre le mois de juin de chaque année aux enfants.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger a communiqué sur le Cadre Triennal de son département . Il a informé des réformes profondes mener par son département dont le but est de susciter une mutation de l’appareil diplomatique, consolider son action et le doter des outils et moyens lui permettant de contribuer davantage aux impératifs de refondation et de développement de la Guinée.

Madame la Ministre de l’Information et de la Communication a aussi communiqué sur la Création d’une Chaîne de Télévision Thématique dédiée à la Jeunesse et à l’Entreprenariat. En application de la décision du conseil des ministres du jeudi 19 mai 2022, Madame la Ministre a informé que son cabinet s’est réuni, afin de soumettre au conseil les premiers éléments de stratégie que son département compte mettre en œuvre pour la création de la nouvelle chaîne de télévision.

III. DÉCISIONS

1. Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables

Communication relative à Célébration du Mois de l’Enfant 2022

Recommandations de décisions,

Le Conseil a recommandé :

1. De façon unanime et solidaire que le gouvernement soutiennent les activités du mois de l’enfant ;

2. Que la célébration ait lieu sur l’ensemble du territoire national. A cet effet le Ministère de la promotion féminine et de l’enfance est chargé d’élaborer un programme de participation des membres du gouvernement ;

3. De faire le point sur les politiques publiques. Qu’est ce qui manque ? Qu’est ce qui est à faire ? ;

4. D’engager une concertation avec d’autres ministères sur les besoins en investissement.

2. Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger

Communication relative au Cadre Triennal du Ministère des Affaires Étrangère, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger

Recommandations de décisions

Le Conseil a :

1. approuvé le programme cadre adossé à un plan triennal ;

2. recommandé de tenir compte des amendements effectués en Conseil Interministériel;

3. recommandé que tous les Départements ministériels soit associés à l’initiative.

3. Ministère de l’Information et de la Communication

Communication relative à la Création d’une Chaîne de Télévision Thématique dédiée à la Jeunesse et à l’Entreprenariat

Recommandations de décisions

Le conseil a approuvé les recommandations sous réserve :

1. D’élaborer une note conceptuelle sur l’identité, les objectifs de cette télévision ;

2. De définir une grille de programmes bien réfléchie ;

3. De déterminer le cout du projet ;

4. D’adresser une lettre d’engagement au Ministre de l’Économie des Finances et une demande à celui de la fonction publique ;

5. De mettre créé un comité interministériel chargé de la question.

IV. DIVERS.

1. Dans le cadre du processus de digitalisation de l’administration publique, les Ministres ont été dotés de tablettes et des téléphones sécurisés. Cela pour réduire progressivement la paperasse dans le travail gouvernemental.

2. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a partagé ses préoccupations sur les menaces que présentent l’apparition de la grippe aviaire sur la sécuritaire alimentaire et la santé publique dans le pays. Si les interventions de ses équipes ont permis de maitriser la situation à Forécariah, en revanche la crise apparaît particulièrement aigue à Coyah.

3. Le Secrétaire Général aux Affaires Religieuses a annoncé l’ouverture des préparatifs du pèlerinage à la Mecque. 4500 places sont accordées à notre pays, avec des conditions préalablement définies par les autorités Saoudiennes en accord avec le gouvernement guinéen, dans le cadre de la crise sanitaire.

4. Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a rappelé que les demandes de proposition de textes organiques ont été renvoyées au département pour consolidation.

5. Le Ministre Délégué à la Défense a attiré l’attention du Conseil sur la nécessité d’anticiper la planification de congés annuels pour les membres du Gouvernement. A cet effet, les Ministres Secrétaire général du Gouvernement et de la Fonction Publique ont été instruit à faire des propositions.

Conakry le 26 mai 2022

𝐎𝐮𝐬𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐆𝐚𝐨𝐮𝐚𝐥 𝐃𝐈𝐀𝐋𝐋𝐎, 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐞-𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement.