Les avocats français du FNDC déposent une liste de 92 personnalités dont Alpha Condé chez Charles Wright

Les avocats français du Front national pour la défense de la Constitution viennent de transmettre un courrier au Parquet général de Conakry.

Libellé « Transmission du premier de preuves de dénonciations des crimes et exactions commis sous le régime d’Alpha Condé et transmission de la liste des personnalités directement et indirectement impliqués », ledit courrier interpelle le Procureur général près la Cour d’appel sur le dossier de 92 personnalités susceptibles d’être impliquées ou indirectement impliquées dans des crimes et autres exactions commis sous le régime d’Alpha Condé.

Guinéenews vous propose le contenu du courrier signé de William Bourdon et Vincent Brengarth.

« Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry

Nous avons l’honneur de vous écrire en qualité de Conseils du Front National pour la Défense de la Constitution (ci-après le FNDC) dans le prolongement de notre dénonciation en date du 21 janvier 2022 relative aux crimes et exactions commis sous le régime d’Alpha Condé et de la transmission de la liste des personnalités susceptibles d’être directement ou indirectement impliquées.

A la demande du FNDC, le premier courrier tend à accompagner en l’état un premier lot d’éléments et de faisceaux de preuves en lien avec la dénonciation sur clé USB. Ces éléments nous semblent devoir être exploités, dans le cadre des investigations ouvertes.

Il nous apparaît essentiel de relever qu’un certain nombre de victimes et leurs proches attendent de pouvoir être entendus par la justice, afin de décrire les crimes dont ils ont fait l’objet. Ils se tiennent à la disposition de la justice. Certains témoignages sont encore particulièrement récents, ce qui ne pourra qu’éclairer les investigations.

Nous entendons par ailleurs rappeler, aux termes du présent courrier, que malgré les avertissements unanimes de la communauté internationale dénonçant le fait que les conditions d’organisation de ce double scrutin constitueraient une violation grave des règles démocratiques d’un État de droit, les autorités guinéennes, contre toute raison, en maintinrent le principe et la tenue.

Par voie de conséquence, il convient désormais, pour prévenir les violations futures des droits de l’homme, de punir les responsables de ces actes répréhensibles, aux fins de les contraindre à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit des droits de l’Homme et des instruments internationaux ( Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Pacte international des droits civils et politique, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Accords de Cotonou) qui assurent la protection.

Ainsi donc, Nous Conseils du FNDC, réitérons notre entière disponibilité et celle des victimes et familles de victimes, en étroite collaboration avec nos homologues guinéens, à participer à toutes les phases de la procédure d’information judiciaire ouverte auprès des différents parquets de votre juridiction.

Nous restons naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer Monsieur le Procureur, l’expression de notre très haute considération ».

Faut-il préciser que parmi ces 92 personnalités accusées, figurent le président déchu Alpha Condé, la plupart de ses anciens ministres, quelques hauts cadres civils et militaires de son régime.