Le ton monte entre la junte et l’ufr: un cadre du parti qualifie le CNRD de Conseil de «roublards déguisés»

Plus de six mois après son avènement au pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement peine à publier la liste des membres qui le composent. Une situation qui intrigue les acteurs politiques du pays qui, à travers un communiqué rendu public cette semaine, demande à connaître les éléments du CNRD.

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Ufr tenue ce samedi 12 mars 2022, le Secrétaire exécutif du parti est largement revenu sur cette réalité. D’entrée de jeu, Saikou Yaya Barry a dit que les actuelles autorités du pays s’illustrent plutôt dans la roublardise et la duperie.

« Il me semble que ceux qui nous gouvernent aujourd’hui ne sont pas pour la transparence. Ils ne veulent pas conduire la transition à bon escient afin qu’on installe un président démocratiquement élu, qui puisse faire marcher le pays. Ils sont comme des apprentis sorciers dont on ignore la destination », a indiqué l’ancien député de la huitième législature.

« En prenant le pouvoir, poursuivra-t-il, ils nous ont dit que la justice est la boussole qui guidera la transition. Ils se sont assis pour concevoir en exclusive une charte, sans connaître nos avis. Ils nous ont proposé 15 représentants au CNT. On a accepté. (…). Mais l’adage nous enseigne que lorsqu’on danse avec un aveugle, par moments, il faut le piétiner expressément pour lui prouver qu’il n’est pas seul sur scène ».

Confiant n’avoir pas peur des membres du CNRD, Saikou Yaya Barry a émis son souhait de les voir réussir la transition réussisse, afin, dit-il, de sortir de cette souffrance.

« Mais à cette allure, ils veulent nous mélanger. Étant conscients de cela désormais, nous avons publié un communiqué pour demander à connaître les membres du CNRD après six mois de leur avènement au pouvoir. Du moment où le Premier ministre peut dire quelque chose et le CNRD sort un document pour dire qu’il n’est pas concerné, [il y a à s’interroger] », dresse comme regard le Secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines.

De l’urgence à connaitre la liste des membres du CNRD

Saikou Yaya Barry ne perd pas de vue un passage de la Charte de la transition, faisant office de Constitution. Notamment le passage où il est indiqué que les membres du CNT et du gouvernement ne seront pas candidats aux prochaines joutes électorales.

« Alors, si le CNRD n’est pas connu, comment va-t-on savoir s’il est candidat ou pas ? Qu’on ne nous prenne pas pour des dupes ! », recadre M. Barry.

Et de conclure : « Si on ne connaît pas le Comité national pour le rassemblement et le développement, ça devient Conseil national des roublards déguisés. Parce que Mamadi Doumbouya seul ne peut pas dire que c’est lui le CNRD. Il ne peut pas non plus dire que c’est l’armée nationale qui est le CNRD, parce qu’il n’a pas consulté toute l’armée avant de prendre le pouvoir ».