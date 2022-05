Le système d’exploitation open source OpenEuler réunit plus de force d’innovation

Wang Yulin, journaliste au Quotidien du Peuple

Avec une large clientèle et des formes d’activité complexes, les institutions financières sont très exigeantes sur la disponibilité et la fiabilité du fonctionnement du système. Les réseaux électriques couvrent de vastes zones et entraînent des coûts d’entretien élevés, ce qui demande de baisser le coût et d’assurer la sécurité tout en garantissant la qualité de l’informatisation des équipements et en veillant à bien les entretenir. OpenEuler, système d’exploitation open source (ci-après dénommé OpenEuler), aide à résoudre ces problèmes.

Open Source signifie que le code d’un système d’exploitation est accessible au public et peut être partagé par tous, de manière que n’importe qui peut procéder à un développement ultérieur du système en fonction de la nature de l’industrie pour l’adapter aux besoins réels des différents secteurs.

Huawei a lancé le système d’exploitation OpenEuler en septembre 2021, et deux mois plus tard, l’entreprise a donné le code complet, la marque déposée, l’infrastructure communautaire et d’autres actifs connexes d’OpenEuler à l’Open Atom Open Source Foundation. OpenEuler, projet open source géré principalement par l’entreprise fondatrice, est passé à l’étape prochaine, qui est la construction conjointe des industries et l’autogouvernance de la communauté.

OpenEuler s’est développé rapidement grâce à la contribution constante des membres communautaires, qui se sont de plus en plus diversifié lorsque la communauté s’est développée. Aujourd’hui, la communauté OpenEuler a attiré presque 10 000 développeurs et compte plus de 470 000 téléchargements au monde. Près de 100 groupes pour intérêt spécial y ont été créés. La communauté, qui a d’ailleurs réuni plus de 330 entreprises, dont les fabricants de puces, les fabricants de matériels, les fabricants de systèmes d’exploitation et de logiciels et d’autres, est en train de devenir la communauté la plus dynamique du secteur.

« Comme les logiciels open source touchent des domaines de plus en plus étendus, les logiciels très performants ne cessent de se multiplier », a dit Ren Lin, expert technique chevronné du centre des technologies informatiques de China Mobile.

Huawei a fait don de son OpenEuler à l’Open Atom Open Source Foundation, ce qui pourrait accélérer encore le processus d’innovation du système d’exploitation. Aujourd’hui, OpenEuler est utilisé par les organismes gouvernementaux, les institutions financières et les opérateurs de télécommunications, etc., couvrant des domaines tels que l’énergie, l’astronautique, la logistique et l’éducation, de nombreux développeurs de système d’exploitation ayant déjà développé la version commerciale basée sur OpenEuler. Les trois opérateurs de télécommunications, à savoir China Telecom, China Unicom et China Mobile, ont déjà développé leur propre système d’exploitation basé sur OpenEuler.

Selon le Rapport d’études sur le marché chinois de système d’exploitation pour serveurs, en 2021, la part de marché nouvellement acquise par OpenEuler auprès des organismes gouvernementaux et des opérateurs de télécommunications et sa croissance sur le marché dans le secteur financier arrivent toutes à la première place. Plus d’un million d’unités d’OpenEuler sont utilisées à des fins commerciales, couvrant la migration et la transformation du système d’exploitation du système central de répartition de l’électricité, l’innovation et la mise à jour du système d’exploitation sur le terminal mobile des opérateurs de télécommunications et la migration vers le cloud des terminaux de travail des salles de service public, etc. En 2022, plus de 2 millions d’unités d’OpenEuler seront utilisées par les différents secteurs.

Par ailleurs, Huawei a publié son « Plan d’accélération de formation de talents OpenEuler » sous la direction du comité de pilotage pour l’enseignement de l’informatique dans les établissements d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation, dans l’objectif d’encourager plus d’enseignants et d’étudiants de l’enseignement supérieur à participer au Plan pour attirer plus de talents qui travailleront pour le système d’exploitation.

Lors du concours d’innovation d’application Huawei Kunpeng 2021, le lycéen Wu Qihan, le plus jeune candidat pour OpenEuler, a remporté « le prix d’intégration du code dans la communauté ». « J’ai approfondi mes connaissances sur le système d’exploitation, enrichi mes connaissances et amélioré ma capacité technologique en participant au concours », a dit Wu Qihan.

Bai Zeping, développeur communautaire et étudiant en quatrième année de l’université, partage les mêmes sentiments. « La communauté OpenEuler crée un environnement bienveillant en nous permettant de communiquer en chinois et sur un pied d’égalité, ce qui nous a beaucoup rapprochés. »

Le système d’exploitation, qui est le logiciel le plus fondamental et le plus important, constitue le cœur et la pierre angulaire du système d’ordinateur. Un large éventail de développeurs et l’utilisation massive du système d’exploitation sont donc clés. À l’avenir, avec plus de force d’innovation, OpenEuler fournira un appui solide à la construction des infrastructures numériques en Chine.