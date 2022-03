Le Syli national, avec des renforts, bientôt en match amical contre les Bafana Bafana et les Chipolopolos

L’équipe nationale de Guinée de football le Syli national doit reprendre du service à la fin de ce mois. Le Comité de normalisation a négocié et obtenu deux matchs amicaux pour les coéquipiers de Naby Keita. Selon nos informations, la fédération sud-africaine de football SAFA a donné son accord pour un match amical entre les Bafana Bafana et la Guinée qui doit se jouer le 25 mars prochain à Courtrai en Belgique à la faveur de la trêve internationale de la FIFA.

De même, la Fédération zambienne de football est consentante pour un match amical entre les Chipolopolos et le Syli national le 29 mars dans la région parisienne, nous informe-t-on.

Une lettre aurait été adressée au Comité de normalisation pour confirmer les deux rendez-vous, selon nos sources.

Ces deux matchs amicaux seront des préparations pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de 2023, qui débutent en juin 2022.

Le coach Kaba Diawara devrait continuer à faire office de pompier de service, en raison de la dissolution, il y’a quelques jours, du staff technique du Syli national.

Ces deux matchs amicaux pourraient également être l’occasion pour les premières sélections de quelques grands noms, notamment le buteur du Stade Rennais Sehrou Guirassy et le défenseur central de FC Valence Mouctar Diakhaby, selon nos informations.

L’équipe nationale de Guinée, après un bilan mitigé à la dernière Coupe des nations au Cameroun, est à la recherche des meilleurs moyens pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et surtout la CAN 2025 qui devrait se jouer en Guinée. Ces deux matchs amicaux doivent servir de tremplin pour cet objectif.