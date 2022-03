Le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature bute sur le cas des procureurs généraux 

Dans un communiqué dont copie est parvenue à Guinéenews, le conseil d’administration de l’Association des magistrats de Guinée « note avec amertume que la situation des deux procureurs Généraux pose un problème fondamental de droit, lié à la règle selon laquelle l’ancienneté de dix (10 ans) révolus est le critère de désignation de celui d’entre eux qui doit être membre du Conseil supérieur de la magistrature ».

Le même problème se pose avec les deux présidents des Cours d’appel de Conakry et Kankan qui n’ont pas pu s’entendre sur qui d’entre eux va les représenter au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

Sur le cas des procureurs, Guinéenews a cherché à savoir qui de Fallou Doumbouya, procureur près la Cour d’appel de Kankan, et Charles Wright, procureur général près la Cour d’appel de Conakry, remplissait le critère de l’ancienneté évoqué par le président de l’Association des magistrats de Guinée ? Sur une liste nominative des magistrats, publiée par le passé par le Conseil supérieur de la magistrature, on peut lire que l’actuel procureur de la Cour d’appel de Conakry, né en 1986, a été engagé dans la magistrature en 2015.En revanche, Fallou Doumbouya, né en 1977 a été engagé dans la magistrature en 2009.

« Il est incompréhensible, inconcevable et inadmissible que ceux qui sont chargés de requérir l’application de la loi soient ceux qui, pour des raisons personnelles font des tractations insidieuses pour sa violation flagrante », dénonce le juge Mohamed Diawara, dans le communiqué du conseil d’administration de l’Association des magistrats de Guinée. Contacté par Guinéenews, Mohamed Diawara n’a pas voulu nommer quelqu’un. « Ceux qui sont concernés se reconnaîtront, nous ne faisons pas un combat de personne, mais de principe… Si la justice fonctionnait normalement on n’allait avancer. Mais quand le rythme est ralenti de cette façon, ça laisse à désirer. Un magistrat doit être un exemple. Je me rappelle, quand j’étais juge d’instruction à Kérouané, j’ai refusé de venir à Conakry par voie d’arrêté. Un arrêté ne peut pas défaire un décret… », a-t-il néanmoins commenté.

