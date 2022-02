Le PM aux Chefs de cabinets et SG : « il vous appartient désormais de vous mettre au travail »

Le séminaire des Secrétaires généraux et des Chefs de cabinets des départements ministériels intitulé « Conduite des politiques sectorielles » a pris fin dans la soirée de ce samedi 26 février 2022. Cette rencontre avait pour objectif principal de permettre aux participants de s’approprier les outils pouvant améliorer la conduite des politiques sectorielles à travers les meilleures pratiques de gouvernance susceptibles d’améliorer les performances de l’Administration publique.

Souleymane Bah, Secrétaire général du ministère de l’Information et de la Communication, soutient que ce séminaire va apporter un changement qualitatif dans le travail des Secrétaires généraux et Chefs de cabinets des départements ministériels : « Au sortir de ce séminaire, il faut s’attendre à un travail beaucoup plus professionnel, un travail beaucoup plus proche des résultats qu’on attend de nous, parce qu’en venant dans l’Administration, nous avions tous des expériences différentes. Nous avons des expériences dans des domaines précis dans lesquels on reconnait nos compétences, mais nous avions très peu de connaissances sur le fonctionnement de l’Administration. Donc la conjugaison de nos expériences dans le privé et les connaissances nouvelles dans la gestion de l’Administration feront en sorte que le résultat qu’on attend de nous, la mission qui nous a été confiée par le Président de la République, qu’on puisse faire en sorte que ces résultats soient plus palpables, plus visibles dans les activités que nous menons. »

Dans son discours de clôture, le Premier ministre Mohamed Béavogui, a demandé aux participants à ce séminaire de se servir de ce qu’ils ont appris pendant ces deux jours pour la transformation positive de l’Administration publique : « Chers Secrétaires généraux et Chefs de cabinets, je vous invite à faire des enseignements et informations reçus ici, pendant ces deux jours, des leviers de transformation en profondeur de notre administration. Faites-le avec le cœur, parce que votre patriotisme n’est pas à démontrer. Faites-le bien parce que vous en avez les compétences. Faites-le vite parce que nos compatriotes et le Colonel Mamadi Doumbouya attendent de nous des résultats à la hauteur des espoirs suscités par l’événement du 5 septembre dernier. Je vous fais confiance. »

Mohamed Béavogui a insisté sur le fait que ces piliers de l’Administration doivent avoir un esprit positif pour répondre aux aspirations des populations guinéennes : « Je vous exhorte à chaque fois les difficultés se poseront à agir avec un esprit positif et constructif. Gardez toujours à l’esprit l’exigence sans cesse croissante de nos citoyens qui doivent trouver dans nos nouvelles méthodes de travail professionnalisme, leur protection et celle de leurs biens pour une Administration engagée pour faire du bien-être de la population une réalité. Il vous appartient désormais de vous mettre au travail en faisant bon usage de vos acquis et de votre savoir-faire. »