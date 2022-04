Le PAM et la Pharmacie Centrale de Guinée SA s’associent pour renforcer les chaînes d’approvisionnement sanitaire en Guinée (communiqué)

CONAKRY – Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies et la Pharmacie Centrale de Guinée SA (PCG SA) ont lancé, ce matin, un projet de renforcement de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et produits de santé en Guinée.

Financé par la société Japonaise Takeda Pharmaceutical Company Limited, ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec les acteurs nationaux du système de santé. Il s’appuiera sur l’expérience du PAM en matière logistique pour promouvoir et mettre en place des outils de gestion de la flotte, du transport et du stockage des produits en vue d’améliorer la disponibilité des médicaments essentiels de qualité en Guinée.

« Renforcer la chaîne d’approvisionnement de médicaments est une excellente initiative car elle contribuera à sauver de nombreuses vies en Guinée » a déclaré le Dr. Hyoung-Joon LIM, Directeur et Représentant du PAM en Guinée. « J’apprécie sincèrement Takeda et l’ambassade du Japon en Guinée pour leur soutien à cette initiative ».

La Guinée fait régulièrement face à l’émergence des maladies épidémiques, telles que la maladie à virus Ebola, qui peuvent fragiliser les chaînes d’approvisionnement sanitaire et l’acheminement des produits médicaux.

« Notre collaboration avec le PAM va permettre de renforcer notre capacité à fournir des produits de santé vitaux à ceux qui en ont besoin de manière rapide et efficace, même en cas de crise sanitaire. » a indiqué le Dr Labila Sagno, Directeur Général de la PCG SA.

En Guinée, le PAM est engagé à atteindre la faim zéro, grâce à ses programmes de soutien tels que l’alimentation scolaire, l’assistance nutritionnelle et la création d’actifs en appui aux petits exploitants agricoles. En outre, le PAM collabore étroitement avec la contrepartie nationale, notamment le secteur de la santé en soutenant la logistique et en utilisant son expertise pour acheminer la nourriture dans les zones les plus reculées.

