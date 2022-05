Le nouveau type d’infrastructures urbaines offre une vie intelligente à plus de gens  

Ding Yiting, journaliste au Quotidien du Peuple

Au centre de surveillance de la sûreté de fonctionnement de la ligne vitale urbaine de la ville de Hefei de la province de l’Anhui, située au centre du pays, les données sur les installations telles que le gaz, l’approvisionnement en eau et les ponts sont mises à jour en temps réel sur l’écran. La carte de risques de sécurités classés en quatre niveaux et signalés par quatre couleurs, à savoir le rouge, l’orange, le jaune et le bleu, permet de visualiser les risques potentiels auxquels sont confrontées les infrastructures clés dans l’ensemble de la ville.

Le système, mis en service il y a plus de quatre ans, a prévenu et signalé plus de 6 000 incidents urgents, dont les fuites dans le réseau de gaz et d’eau, les dépassements de concentration de méthane et les affaissements des routes, etc., selon Li Xuan, directeur adjoint du centre de surveillance. Le taux d’incidence des accidents dans les réseaux souterrains a été réduit de 60% dans la ville, et l’efficacité de l’identification des risques a augmenté de 70%.

Après la construction à grande vitesse et à grande échelle pendant des années, de nombreux sous-systèmes d’infrastructures, comme les installations municipales, les transports et les communications, sont complexes et comportent un grand nombre de risques potentiels dans de nombreuses villes chinoises. Il faut donc construire d’urgence un nouveau type d’infrastructures urbaines.

Des tâches clés de la construction d’un nouveau type d’infrastructures urbaines consistent à créer une plateforme de base de City Information Modeling (CIM) sur tous les plans, qui servira de plateforme de base pour construire des villes intelligentes, a présenté un responsable du Ministère du Logement et du Développement rural et urbain. Il faut aussi construire des infrastructures municipales intelligentes et procéder à la mise à niveau, à la rénovation et à la gestion intelligente des infrastructures municipales pour approvisionnement en eau, chaleur et gaz, et autres. Le pays coordonnera également le développement des villes intelligentes et des voitures intelligentes et connectées aux réseaux en créant des « réseaux multifonction intelligents pour la circulation des véhicules dans les villes ». Des efforts seront déployés pour accélérer la construction des communautés intelligentes, favoriser le développement coordonné de la construction intelligente et de l’industrialisation de la construction, et construire des plateformes de services de gestion opérationnelle de la ville.

En 2020, le Ministère du Logement et du Développement rural et urbain a mis en œuvre des projets pilotes de nouveau type d’infrastructures urbaines dans 16 villes, comme Chongqing, Fuzhou et Jinan. Le Ministère a aussi mené des projets pilotes spécifiques, comme la construction de la plateforme de base de CIM, les installations municipales intelligentes et la construction intelligente.

« En mettant à niveau et en rénovant les infrastructures urbaines pour les rendre plus numériques, connectées aux réseaux et intelligentes, nous pouvons accélérer la transformation de la gestion de la construction urbaine, améliorer la construction urbaine et l’efficacité opérationnelle en général pour promouvoir la modernisation du système de gouvernance urbaine et de la capacité de gouvernance », a dit Liang Feng, chef du groupe d’expert sur la cybersécurité et l’informatisation du Ministère du Logement et du Développement rural et urbain.

La construction des communautés intelligentes, dotées des excellents services en matière de prise en charge des personnes âgées, d’exercice physique et de livraison, peut répondre aux besoins diversifiés des habitants. À titre d’exemple, des bus et des voitures de livraison autonomes ont été mis en service. On trouve également des caméras intelligentes capables d’identifier avec précision les jets d’objets depuis une hauteur, des poubelles intelligentes qui peuvent peser et compter automatiquement, et des parcours de course intelligents et verdoyants qui montrent la trajectoire de course si l’on scanne un code QR.

Les projets dans le cadre du nouveau type d’infrastructures urbaines facilite la montée en gamme des industries et nourrit de nouveaux gisements de croissance économique. Le nouveau type d’infrastructures urbaines nécessite une chaîne industrielle solide et facilite l’application des nouvelles technologies, le rassemblement des nouvelles industries, la naissance de nouvelles formes d’activités et la montée en gamme de la consommation par la mise en œuvre des projets. Il peut ainsi libérer le potentiel considérable du développement urbain de façon accélérée et booster des investissements effectifs.

À la fin 2021, Chongqing a publié un plan visant à investir plus de 5 milliards de yuans pour mettre en œuvre 38 projets de construction de nouveau type d’infrastructures urbaines, comme le développement des voitures intelligentes et connectées aux réseaux et la construction des routes couvertes d’équipements de détection intelligente qui s’étendent sur plus de 10 kilomètres. La ville envisage également de mener plus de 100 projets pilotes de numérisation de la construction, de mettre en œuvre des projets d’industrialisation de la construction et d’intégration des technologies informatiques sur plus de 15 millions de mètres carrés. D’ici 2025, une série d’entreprises leaders dans le domaine de la « construction d’un nouveau type d’infrastructures urbaines » seront créées, avec une capacité de production de 100 milliards de yuans.

Le pays va accélérer la mise en place des plateformes de base de CIM au niveau national, provincial et municipal, poursuivre la construction des installations municipales intelligentes et des communautés intelligentes, et la construction intelligente, poursuivre un développement coordonné des villes intelligentes et des voitures intelligentes et connectées aux réseaux afin d’accélérer la mise en œuvre des projets de construction d’un nouveau type d’infrastructures urbaines par la création des bases de démonstration, selon un responsable du Ministère du Logement et du Développement rural et urbain.