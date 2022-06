Le ministre de la Sécurité à ses hommes à Télimélé : « Le policier ne doit pas soutirer de l’argent de façon indue à un citoyen »

Le ministre de la Sécurité a effectué une visite de travail auprès les autorités administratives et sécuritaires de Télimélé, ce dimanche 12 juin 2022.

Il a mis son séjour à profit pour visiter les locaux du commissariat central de police où il a tenu à échanger avec l’ensemble des travailleurs sur leurs conditions de vie quotidiennes, afin de voir comment remédier aux maux qui gangrènent ce service public depuis très longtemps.

Dans son intervention, le général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité a tout d’abord présenté les condoléances du gouvernement aux autorités administratives de la place et à l’ensemble de la population de Télimélé pour le tragique accident de la circulation survenu hier samedi à Tondon, dans la préfecture de Dubréka et qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens. Justement par rapport à cette situation il dira ceci: <<Je constate malheureusement que nos routes continuent encore à faire des victimes. Les causes de ces accidents à répétition sont entre autres l’excès de vitesse, l’incompétence des chauffeurs, le mauvais état des engins et surtout la non application de la loi. Les autorités administratives et la police doivent pleinement s’investir pour freiner ce fléau. Je présente les condoléances du gouvernement aux autorités administratives de la place et à toute la population de Télimélé>>, a-t-il déploré le général Bachir Diallo.

Par ailleurs, monsieur le ministre le général Bachir Diallo a tenu à rappeler le code de conduite et les principes qui régissent la police guinéenne avant d’affirmer :<< La police a pour vocation de respecter et de faire respecter la loi fondamentale qui englobe tout dans dans un pays. La police n’appartient ni aux policiers encore moins à la police elle-même mais à l’État. Le policier ne doit pas soutirer de l’argent de façon indue à un citoyen. Je ferai de mon mieux pour équiper le commissariat central de police de Télimélé mais je vous demande d’entretenir les locaux et de jouer pleinement votre rôle>>, a conclu le ministre.