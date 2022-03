Le Ministère de la Fonction Publique via l’INFP, lance un appel à candidature pour la formation de 30 cadres

MINISTÈRE DU TRAVAIL REPUBLIQUE DE GUINEE

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Travail-justice-solidarité

Conakry, le 22 mars 2022

N00017 MTFP/CAB/2022

COMMUNIQUÉ POUR MULTIDIFFUSION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase ll du projet de formation « Parcours d’accompagnement à l’acquisition d’un savoir être et d’un savoir-faire dans la conduite de l’action publique », le Ministère du Travail et de la Fonction Publique à travers l’Institut National de Formation et de Perfectionnement (INFP), lance un appel à candidature pour la formation de trente (30) cadres( Chefs de services régionaux, préfectoraux et communaux ainsi que toutes les femmes de la hiérarchie A), en activité dans les Régions administratives de Kindia et de Mamou. Cette formation sera réalisée par l’Institut Royal des Relations Internationales-EGMONT de Belgique en partenariat avec l’INFP, sur financement d’Enabel, dans le cadre de la coopération Guinée-Belgique. Elle vise à doter les participant(e)s d’aptitudes nécessaires et suffisantes pour initier un processus de changement au sein de leurs structures d’attache de sorte à amener l’administration publique guinéenne à être plus efficace et à avoir des réflexes accrus de bonne gouvernance. L’un des objectifs de cette formation étant de rajeunir et féminiser l’Administration guinéenne, la limite d’âge des candidat(e)s est fixée à 50 ans. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

Une copie d’acte d’engagement à la Fonction Publique : Une copie d’acte de nomination au poste actuel (non obligatoire pour les candidates); 3. Une copie légalisée du diplôme le plus élevé : Une copie légalisée de l’acte de naissance : Une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité : Une copie du curriculum vitae actualisé : Une lettre de recommandation du supérieur hiérarchique : Une lettre de motivation (décrivant les objectifs (maximum 2 pages). Les dossiers de candidature doivent être obligatoirement transmis en format électronique avec pour objet « Dossier de candidature parcours d’accompagnement 2» aux adresses suivantes: dg@inf p.fonctionpublique.go v.gn/ i nfpquinee @outlook .fr avec en copie capacita@enabel.be et g.itserstevens@egmontinstitute.be et en format papier au DRH de la préfecture ou du gouvernorat de provenance, au plus tard le 22 avril 2022 à 13H00. Pour plus d’informations, appelez au 622 905 812/622 077 758/622 308 042. Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique compte sur l’esprit de bonne compréhension de tous les candidat(e)s pour le respect des dispositions du présent communiqué.

Le Ministre

Julien YOMBOUNO