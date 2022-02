Le fondateur de Geoprospects, Dr Vladimir Mamedov est mort

Geoprospects a une profonde tristesse d’annoncer que dans la nuit du 7 février 2022, après une maladie grave et prolongée, le fondateur et dirigeant de longue date de notre société, le Dr Vladimir Mamedov, est décédé.

Presque toute la vie et l’activité scientifique du Dr Mamedov étaient liées à la Guinée, où il a commencé à travailler dans les années 1970 à la tête d’un groupe de géologues soviétiques dans le cadre de l’assistance scientifique et technique de l’URSS à la République de Guinée.

Après avoir soutenu sa thèse de doctorat sur les bauxites de la province du Fouta-Djalon-Mandingo, le Dr Mamedov, malgré l’instabilité politique des années 1990, est revenu en Guinée, où il fondé Geoprospects qui, pendant 25 ans, a exploré la majorité des gisements de bauxites guinéennes dont la plupart sont actuellement en exploitation.

Le Dr Mamedov a apporté une contribution inestimable à l’étude de la géologie de la Guinée, résultant en une série de publications d’une grande importance scientifique et pratique.

Ainsi en 2003, une Carte du potentiel bauxitique de la Guinée et un Catalogue des gisements et indices bauxitiques ont été réalisés, ce qui a permis au monde entier de réévaluer le potentiel bauxitique du pays, d’attirer une multitude de nouveaux investisseurs et de donner une impulsion majeure au secteur minier du pays.

Compte tenu de l’énorme effet positif que cette publication a eu pour le pays, le Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée a invité Geoprospects en 2005 à préparer et publier une Carte géologique, une Carte Gîtologique et des notices explicatives et catalogues connexes. Pour mener à bien ce travail, Geoprospects a réuni une équipe de géologues expérimentés dirigée par le Dr Mamedov. Ce travail a duré plus de 5 ans et a abouti à la présentation au public lors du Symposium SMG, tenu à Conakry en mai 2011, de la « Carte géologique » et du livre « Géologie de la République de Guinée », qui sont un ouvrage de référence unique et une généralisation fondamentale de toutes les informations géologiques disponibles.

En 2012 en reconnaissance d’éminents services rendus à la République de Guinée dans les recherches bauxitiques et la mise en place d’une cartographie géologique de plusieurs préfectures de la République de Guinée, le Coordinateur Général de Geoprospects, Dr Mamedov Vladimir a été nommé au grade d’OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE.

Ces dernières années, malgré sa maladie, le Dr Mamedov a poursuivi ses activités scientifiques, développé les idées de son école géologique, publié des articles dans des revues scientifiques et préparé à la publication un livre sur la géomorphologie de la Guinée et une importante synthèse sur la structure géologique de la province bauxitique du Fouta-Djalon-Mandinguo. Cependant, le destin ne lui a pas permis d’achever ces travaux.

L’énergie créative, l’approche responsable et exigeante dans les affaires et l’attitude généreuse envers les gens du Dr Mamedov ont toujours été un exemple pour les autres, ont rallié des amis et collègues autour de lui et étaient pour nous une source d’inspiration pour de nouvelles réalisations. Ses écrits et ses idées seront d’une grande utilité pratique et serviront de base à la formation de nouveaux géologues pour les années à venir. Les disciples et étudiants du Dr Mamedov, les employés de Geoprospects, et les nombreux géologues et stagiaires guinéens qui y ont été formés, continueront à développer son œuvre et ses idées et garderont à jamais un chaleureux souvenir de lui dans leur cœur.