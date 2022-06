Le Col. Doumbouya fixe les mission, organisation et fonctionnement de l’administration régionale

Titre I : Dispositions générales

Article 1er : le présent décret concerne l’administration générale en tant qu’unité de représentation de l’Etat pour la coordination des services déconcentrés de la région et l’exercice de la tutelle sur la collectivité régionale.

Chapitre I : Mission

Article 2 : l’administration régionale a pour mission la coordination, l’impulsion et le contrôle de la politique du Gouvernement dans les domaines politique, économique, social, culturel, environnemental et de la sécurité au niveau de la région administrative. A ce titre, elle est particulièrement chargée :

– d’impulser le développement économique, social, culturel et environnemental de la région ;

– d’apporter l’assistance nécessaire aux promoteurs locaux, nationaux et étrangers intervenant dans le développement de la région ;

– de coordonner et d’harmoniser les activités des organisations non gouvernementales, les organismes publics, les programmes et projets publics évoluant dans la région ;

– de coordonner et de contrôler les activités des services déconcentrés de l’Etat au niveau de la région ;

– d’appuyer les collectivités locales dans la promotion de la coopération décentralisée ;

– de veiller au renforcement de la communication entre les différentes instances de la région ;

– de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas d’aménagement au niveau de la région ;

– de participer au renforcement des capacités techniques des collectivités locales et de leurs organes statutaires ;

– de promouvoir la citoyenneté et l’unité nationale ;

– d’appuyer les administrateurs territoriaux dans la prévention et la gestion des conflits au niveau de la région.

Titre III : Dispositions finales

Des décrets séparés fixent les détails de l’organisation et le mode de fonctionnement des directions et inspections régionales.

Des Arrêtés séparés des ministres concernés fixent les détails de l’organisation et le fonctionnement des services régionaux et des services d’appui ainsi que les organes consultatifs.