Le col. Doumbouya abroge deux décrets d’Alpha Condé sur le Complexe textile de Sanoyah 

Un décret portant actif d’une partie du Complexe textile de Sanoyah à la société ODP et un autre portant attribution du lot du Complexe textile de Sanoyah à la société Hydromine international viennent d’être abrogés par un acte du Colonel Mamadi Doumbouya. Ledit acte du pouvoir central a été rendu public au cours de la grande édition du journal télévisé de la RTG ce lundi 13 juin 2022. »Sont et demeurent abrogés le décret D 2012/089/PRG/SGG du 16 juillet 2012 portant cession des actifs d’une partie du Complexe textile de Sanoyah formant les lots 1 et 2 du plan d’aménagement du domaine de la société ODP et le décret D 2017/034/PRG/SGG du 3 février 2017 portant attribution du lot 3 du Complexe textile de Sanoyah à la société Hydromine international », indique le décret du président de la transition. En outre, il précise que le gouvernement guinéen se réserve le droit de privatiser ces actifs conformément à la loi L 2001/018/AN du 23 octobre 2001 portant sur la réforme des entreprises publiques et le désengagement de l’État.