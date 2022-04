Le CNRD et le gouvernement sont-ils candidats, ont-ils des candidats ?  Le Premier ministre tranche

Mohamed Béavogui a réitéré son appel au rassemblement et à l’unité : « Je lance un appel solennel renouvelé au rassemblement, à l’unité, à regarder dans la même direction, à transcender nos divergences, la main dans la main, épaule contre épaule. C’est seulement comme ça que nous y arriverons. »

Il dit connaitre les blessures des Guinéens, mais rappelle que les autorités de la Transition ne peuvent pas, elles-seules, les guérir : « Je sais que les blessures et les frustrations se sont accumulées au fil des ans. C’est ce qui a amené le CNRD, avec à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya, à prendre ses responsabilités le 5 septembre. Malgré sa volonté infaillible et indiscutable, ces blessures ne seront pas guéries par lui seul. C’est pourquoi il a pris comme initiative les Assises nationales avec comme ambition principale, inviter les Guinéens à s’écouter et à se parler. Ces Assises nationales constituent le premier pas vers la vérité et le pardon ; des éléments indispensables à un dialogue apaisé. »

Avant de clore son intervention, il a assuré que le Gouvernement et le CNRD observeront la stricte neutralité lors des prochaines échéances électorales : « Il est important de rappeler que le CNRD et le Gouvernement que je dirige ne sont pas candidats aux futures élections et ils n’ont pas de candidats. Notre seule mission est d’offrir une Guinée apaisée et refondée aux prochains dirigeants. »

