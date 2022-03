Lancement de la première édition du Salon de l’Orientation en Guinée (SDO)

La cérémonie a réuni les autorités des deux départements en charge de l’Education, élèves et étudiants du l’Université de N’Zérékoré.

Dans leurs discours respectifs, Monsieur le Recteur et la Représente des Étudiants de l’Université de N’Zérékoré ont souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux hôtes avant de féliciter le MESRSI et le MEPU-A pour le choix porté sur leur université dans le cadre de la tenue des activités du lancement de la Première édition du SDO.

Présent à cette rencontre, Monsieur le Directeur Préfectoral de l’Education de N’Zérékoré , s’est réjoui de cette initiative et a promis l’implication effective de son département pour la réussite parfaite de cette campagne lancée ce jour. Également, Monsieur le Directeur a précisé que cette initiative arrive à un moment où les élèves bacheliers en sollicitaient.

Représentant Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur à cette rencontre, Dr Facinet CONTÉ, Secrétaire général du MESRSI a introduit son discours en remerciant les autorités éducatives au niveau local ainsi que les étudiants et élèves pour leur mobilisation effective à cette cérémonie de lancement. Aussi, Dr Facinet CONTÉ a exprimé toute sa gratitude en l’endroit des autorités de l’Université de N’Zérékoré pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Dans son discours, Monsieur le Secrétaire général a rappelé les motivations qui ont amené le MESRSI et le MEPU-A a initié cette campagne de formation et d’information.

« Dans l’accomplissement de leurs choix d’orientation, les bacheliers rencontrent souvent des difficultés qui nécessitent un accompagnement. D’où la mise en place par le département d’un centre d’appel pour s’occuper de la prise en charge des préoccupations des bacheliers lors de la campagne d’orientation.

Pour les bacheliers se trouvant à Conakry et ses environs, l’accès au centre d’appel est aisé, par contre, celui qui vit à l’intérieur du pays doit exclusivement se contenter de l’accompagnement à distance très limité.»

Selon Dr Facinet CONTÉ, cette campagne est donc initiée pour accompagner chaque futur bachelier sur le choix de programmes de formation et les métiers qui en découlent.

Il affirme également, qu’un un accent sera mis au cours de ce Salon sur l’usage de la plateforme GUPOL et les STIM.

Au terme de son discours lançant ainsi les activités la première édition du SDO, Monsieur le Secrétaire général du MESRSI a remercié les Autorités de la Transition singulièrement, le Colonel MAMADI DOUMBOUYA, Président de la Transition qui ne cesse d’apporter son soutien au système éducatif guinéen.

À préciser que cette première édition du Salon de l’Orientation se tiendra du 11 au 26 Avril 2022 sous le thème «Bien préparer mon orientation pour mieux intégrer le monde Professionnel». Il se tiendra dans les 7 capitales régionales de la Guinée et touchera 900 établissements scolaires, 7 IES et 35.000 élèves de l’intérieur du pays.