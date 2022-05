Lancement à Conakry d’une série de missions de contrôle de conformité Environnementale et sociale ce vendredi 20 Mai 2022 sur instruction de Madame la ministre  Louopou LAMAH

Organisée par le Département, une série de contrôles de conformité environnementale et sociale a été lancée ce vendredi à Conakry.

Cette série de missions a été conduite par le chef de cabinet Dr Karim SAMOURA, représentant de l’Autorité supérieure du Département.

Elle s’inscrit dans le cadre de contrôles de conformité environnementale et sociale des différents établissements et installations de grand Conakry y compris l’état de payement des taxes et redevances au ministère de l’environnement et du Développement Durable.

Au total, 300 établissements ont été répertoriés par le Département, mais très peu d’entre ceux- ci respectent les principes de fonctionnement légal apprend-on.

Certes, c’est pour toucher du doigt ces insuffisances pareils que le Département prévoit ces visites de travail en vue de les corriger sur le terrain.

Dès après le lancement, ce vendredi la mission Ministérielle a visité successivement trois établissements notamment l’Usine de production de boissons, BONAGUI , celle de KKT Royal SWEETS SARL, spécialisée dans la fabrication de Bonbon mainte et de savon , toutes situées à Matoto.

La visite a permis à la délégation de relever des dysfonctionnements face auxquels,les responsables des établissements visités ont promis de se conformer et corriger en prenant en compte les exigences de la mission dans un délai raisonnable.

S’exprimant au micro de l’équipe de médias le chef de cabinet Karim SAMOURA, a déclaré en en ces termes »’ jesuis désolé du manque de respect des réglementations nationales par certaines entreprises.

<< Il y’a une première catégorie d’entreprise de taille moyenne qui est complètement en non conformité aussi bien en terme de possession de certificat de conformité environnementale et sociale qu’en matière de gestion environnementale des sites. Sur d’autres sites, des multinationales fonctionnent en conformité avec les exigences de leur maison mère mais n’ont aucune connaissance de la réglementation nationale, ne s’y conforment pas et pensent qu’ils sont en règle. Nous avons d’autres au niveau desquels nous avons constaté un effort énorme de respect de la réglementation nationale et de l’existence de tous les permis nécessaires, mais des renouvellements en cours pour lesquels nous avons expliqué la procédure >>, a indiqué Dr Karim Samoura.

Invités à se conformer à la réglementation nationale en matière de l’environnement, ces entreprises ont rassuré de leur volonté de se soumettre aux procédures et nouvelles orientations du ministère.

Le chef de Cabinet a pour sa part lancé un message clair, celui du changement amorcé par le CNRD et les autorités gouvernementales. Pour lui, le changement prôné permet aujourd’hui au ministère de l’environnement d’aller partout où cela se doit pour faire son contrôle. << Nous allons consolider nos textes réglementaires, donner plus de force à nos agents… nous avons l’intention d’en profiter pour amener toutes les entreprises quelles qu’elles soient à être conformes ou à assumer ses responsabilités s’il y a non conformité >>, a-t-il martelé.

A rappeler que la prochaine étape de ladite série de missions sur le grand Conakry se poursuivra la semaine prochaine.

Source : Service de Communication MEDD