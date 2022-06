L’ANAD de Cellou Dalein décide de boycotter les rencontres avec le Premier ministre tant que…

Les responsables de l’UFDG et de l’ANAD (l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie) se sont retrouvés ce mardi pour tirer les leçons de leur rencontre de ce lundi avec le premier ministre Mohamed Béavogui. Selon nos informations, il a été décidé de boycotter les futures rencontres tant que le cadre de dialogue n’aura pas été créé par un décret présidentiel.

Interrogé au téléphone après cette réunion, le vice-président de l’UFDG Fodé Oussou Fofana qu’ils « attendent le décret de création du cadre de dialogue. »

Et que pour cela, le Premier ministre Mohamed Béavogui n’a pas besoin de l’aide ou l’assistance des partis politiques. « Le premier ministre n’a pas besoin de nous pour faire un cadre de dialogue. C’est facile, il donne le nombre par entité, il met à égalité de nombre les coalitions de partis politiques et organisations de société civile qui sont pour une transition de 36 mois et celles qui sont pour une transition de 15 mois. Il ajoute les médiateurs internationaux et ceux qui vont financer les élections pour nous départager. Même, pour un match de football, il faut des arbitres. Au cours des débats, les uns vont démontrer comment une transition peut se faire en 15 mois, les autres diront 30 mois, et les facilitateurs nous départagerons. », argumente Fodé Oussou.

« Mais, je constate qu’il y’a un manque de volonté de sortir de cette transition. Et c’est dommage ! », Conclut-il