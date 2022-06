Labé : le ministre des Infrastructures dresse l’état des routes et annonce de bonnes nouvelles

A l’issue d’une visite de terrain pour constater l’état actuel des routes dans la commune urbaine de Labé et dans certaines préfectures, le ministre des Transports et des infrastructures, annoncé d’importants chantiers de bitumage en faveur de la région. Ces travaux concernent tout d’abord la voirie urbaine qui va être renforcée et achevée puis celle des autres préfectures de la région qui n’ont jamais connu de bitume, a précisé le ministre Yaya Sow.

« Nous allons compléter le dispositif de bitumage de la ville de Labé. Nous sommes en train de préparer les dossiers et Labé va être renforcée. Nous allons augmenter le nombre de kilomètres de bitume dans Labé et attaquer la route Labé – Tambacounda. Comme vous le savez, c’est une route régionale qui sert à renforcer le commerce transfrontalier. Vous avez au moins 23 kilomètres à ce niveau qui sont très compliqués. Les chauffeurs passent deux heures de temps pour pratiquer ce trajet. Donc, nous avons obtenu le financement avec nos partenaires, que nous allons utiliser pour faire le bétonnage à ce niveau. Il s’agit des dalles à béton qui vont y être posés et le problème va être complètement réglé. A Mali également, la voirie urbaine va être bitumée. Toutes les villes en Guinée qui n’ont jamais reçu de goudron depuis l’indépendance, vont être bitumées. Koubia n’a jamais eu de goudron, Mali n’en a jamais eu depuis l’indépendance. Hier, j’étais à Mali ; la préfecture n’a jamais bénéficié d’investissement de l’Etat depuis 1958. Mais, toute cette région va être électrifiée et Mali va être bitumée. Il y aura le bitume entre Labé et Mali. Ce projet s’inscrit dans le cadre du prêt de la Banque islamique de développement. Quant à la voirie de Mali, elle va être financé par le Budget national. Idem pour celle de Labé. Nous sommes là-dessus, les travaux vont commencer certainement dès après la saison des pluies. Nous allons renforcer le nombre de kilomètres de bitume à Labé… », a annoncé le ministre des Transports et des Infrastructures.