La Société d’Investissement Américaine, AGI, s’Associe à la Coopérative Agricole Guinéenne, APROSEP

Alexander Gabriel International LLC (“AGI”) est une société d’investissement dédiée au développement économique à travers les services consultatifs, le financement des projets et la gestion de fonds. Sa mission est d’améliorer la qualité de vie dans nos marchés opérationnels grâce au déploiement des solutions de capital privé, soutenues par une gestion mondiale de premier ordre, pour l’exécution des projets et des initiatives percutants et économiquement avantageux.

L’Appui à la Promotion du Secteur Paysan (“APROSEP”) est une ONG dont l’objectif général est de contribuer au développement rural, économique et socioculturel des collectivités locales à travers des programmes et plans d’actions intégrés et participatifs.

L’APROSEP compte actuellement plus de 1000 agriculteurs, représentés par une Assemblée Générale et un Bureau Exécutif.

Le 16 février 2022, des représentants d’AGI et d’APROSEP ont convenu de produire de luzerne – une culture durable à haut rendement adaptée à la conversion des matières premières et des biocarburants. Les biocarburants à base de luzerne émettent 40 % de carbone en moins par rapport au charbon. « Compte tenu de la disponibilité en Guinée de terres arables, de ressources énergétiques inexploitées et d’un emplacement stratégique, le pays est particulièrement bien placé pour capitaliser sur cette tendance et créer un plan d’expansion économique axé sur une révolution de l’énergie propre qui peut soutenir la croissance et le développement du pays pour les décennies à venir, » dit Alexander Tounkara, fondateur et associé directeur chez AGI.

« Des objectifs spécifiques sont déterminés pour permettre une bonne mise en œuvre des projets à vocation communautaire initiés dans les domaines liés à l’appui du secteur paysan, » dit Bernard Mara, Directeur de Cabinet Région Mamou. Le partenariat « bénéficiera aux agriculteurs et améliorera le développement communautaire. » Au total, le projet prévoit d’employer 5 000 à 10 000 Guinéens dans les secteurs de l’agriculture et des transports au cours de ses 10 premières années de fonctionnement.

Le lancement des opérations de terrain est prévu fin 2022 avec des études EIS programmées cet été.

Pour plus d’informations, contactez un représentant d’AGI à contact@aginternational.us.

American Investment Firm, AGI, Partners with Guinean Agriculture Cooperative, APROSEP

Alexander Gabriel International LLC (“AGI”) is a private equity firm dedicated to economic development through corporate/project advisory, development finance, and fund management. Its mission is to improve the quality of life in its operating markets by deploying private capital solutions supported by top-class global management to execute impactful and economically beneficial projects and initiatives.

Appui à la Promotion du Secteur Paysan (APROSEP), is a Non-Governmental Organization that seeks to provide assistance, support and investment to Guinean rural communities, for social empowerment and market integration. It draws up and carries out sustainable development programs with the participation of the populations concerned. APROSEP currently consists of over 1,000 smallholder farmers, represented by a General Assembly and an Executive bureau.

On February 16th, 2022, representatives from AGI and APROSEP agreed to produce Alfalfa – a high-yield durable crop suitable for feedstock and biofuel conversion. Alfalfa based biofuels emit 40% less carbon compared to coal. “With its vast, unutilized, arable land, its untapped energy resources, and its strategic location, Guinea is uniquely positioned to develop an economic expansion plan focused on a clean energy revolution that can support the country’s growth and development for decades to come,” said Alexander Tounkara, Founder and Managing Partner of AGI.

“Specific objectives have been put in place to enable the sustainable implementation of our community-based initiatives in support of the Guinean farming sector,” says Bernard Mara, Directeur de Cabinet Région Mamou. The partnership will both “benefit farmers and improve community development.” In total, the project has set out to employ 5,000-10,000 Guineans in the agricultural and transport sectors within its first 10 years of operation.

The launch of field operations is anticipated at the end of 2022 with EIS studies scheduled for this summer.

For more information, please contact a representative from AGI at contact@aginternational.us