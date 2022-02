La SMB reste engagée à poursuivre ses investissements en République de Guinée (Communiqué)

A l’issue d’une réunion tenue le vendredi 11 février 2022, la Direction Générale de la SMB a tiré un bilan positif de l’année 2021 pour l’entreprise.

Globalement, il a été noté la résilience du secteur minier guinéen depuis 2020, en dépit du contexte pandémique lié au Covid-19, de l’incertitude économique et sociale et des hausses des coûts du transport maritime à l’international. Toutefois, il est important de souligner que certaines sociétés minières n’ont pas su faire face à ce nouveau contexte.

Au cours de la réunion, la Direction Générale a remerciél’ensemble de ses salariés, ses partenaires techniques et financiers pour leur confiance placée en elle depuis le début du projet, en particulier son actionnaire et principal client,Shandong Weiqiao Aluminum & Electricity (WQ), qui a continué à supporter les opérations de la SMB, sans tenir compte de la faiblesse de la teneur du minerai proposé. A cetégard, il est à rappeler que la SMB exploite, en tant que récent acteur du secteur minier guinéen, des gisements de bauxite de faible teneur en alumine (AL2O3), en l’occurrence proche de 43% dans le meilleur des cas, contrairement à d’autres acteurs du secteur en Guinée.

C’est une situation que la Direction Générale de la SMB gère avec sérénité pour poursuivre au mieux ses investissements et projets en République de Guinée, dans l’intérêt de toutes les parties impliquées dans les accords et conventions signés par notre consortium.

Réagissant au sujet des faibles teneurs en alumine sur les gisements attribués à la SMB, le Directeur Général, Fréderic Bouzigues, s’est exprimé en ces termes :

« Depuis le début de nos opérations, WQ n’a jamais refusé nos chargements de bauxite même lorsque nous produisions du 40% de teneur en alumine alors que d’autres gisements, hors concession SMB, proposent des teneurs proches de 50%. Bien entendu, cela a un impact significatif sur le prix de vente à la tonne, (de l’ordre de 1 USD de malus pour 1%), mais nous avons toujours réussi à exporter notre production et tous nos collaborateurs sont à féliciter. Malgré ces ressources de faible qualité, la SMB a développé un projet sans précédent en Guinée, en termes de production de bauxite, de création de richesses et d’emplois. En 2021, soit moins de 6 ans après le début de son exploitation, la SMB a inauguré une nouvelle voie ferrée de 125 kilomètres, soulignant à la fois sa capacité à construire et gérer des infrastructures complexes et à investir massivement en Guinée. »

En 2022, la SMB compte augmenter encore ses investissements pour conforter la place de la Guinée sur le podium des producteurs mondiaux de bauxite, tout en continuant de collaborer activement avec les communautés en zones minières avec l’objectif de garantir au projet une dimension durable et inclusive.