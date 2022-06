La population de Labé indifférente à l’immersion gouvernementale? Un conseiller de la mairie répond 

On ne sent pas assez d’enthousiasme chez les populations au tour du séjour gouvernemental à Labé dans le cadre de la tournée d’immersion de l’équipe dirigée par Mohamed Béavogui. A part les responsables de l’administration, des collectivités et la notabilité, le citoyen lambda vaque à ses occupations.

Selon le constat de Guineenews, à part le ballet incessant des véhicules administratifs dans la ville et la présence des agents des forces de défense et de sécurité sur les lieux publics et autour de certains lieux de résidence, rien n’indique sur la présence des membres du gouvernement. Pour en savoir davantage, Guinenews a interrogé le président de la commission mobilisation.

Mamadou Aliou Diallo, alias Sampirin est par ailleurs vice-maire de la commune urbaine de Labé. A l’entendre, il n’y a pas péril en la demeure. « Il ne nous a pas été demandé de faire une réception où tout Labé doit être, avec le marché fermé. Juste un accueil chaleureux, pour souhaiter la bienvenue à nos hôtes. Tout se passe bien. Comme ils disent qu’ils ne sont pas en campagne, on a laissé les gens vaquer à leurs occupations. Sinon, on travaille en parfaite harmonie avec la préfecture et le gouvernorat », a-t-il expliqué

Par ailleurs, le vice-maire informe qu’en plus de la commission mobilisation, il y a celles en charge de l’organisation, de l’hébergement, de la restauration et de la sécurité. Et si le président de la commission mobilisation avoue ne pas savoir exactement comment ça se passe au niveau des autres commissions, notre interlocuteur suppose que «la sécurité est bien assurée, ainsi la restauration ».

Au niveau de l’hébergement, l’élu Sampirin n’a pas la même retenue et confie : « on a pris les hôtels qui sont là et qui peuvent faire l’affaire. On a aussi pris les domiciles privés. Certains ont des liens familiaux ici. Donc, ils ne sont pas étrangers. Avec tout ce dispositif, tout se passe bien depuis lundi… »

Même si le conseiller communal relève ceci : « les hôtels qui sont là sont insuffisants. Ce qui fait que certains sont allés dans les familles ». Non sans se plaindre de passage du fait qu’il n’y ait pas d’infrastructures hôtelières appartenant au gouvernement malgré que l’objectif visé par la tournée est de se frotter aux populations pour mieux comprendre leurs besoins.

Par ailleurs, notre interlocuteur signale l’étroitesse de la salle de réunion du gouvernorat. Sans oublier que ce dernier est en chantier.

Dans la même logique, il déplore le manque d’infrastructures publiques notamment les routes et l’électricité. « Vous avez vu l’état de nos routes. Vous avez vu que c’est un groupe qu’on est en train d’utiliser pour l’électricité. On a aussi un problème d’eau, parce qu’on peut faire un mois, deux mois sans avoir l’eau au robinet. Nous manquons de tout sincèrement. »

Avant de conclure sur fond de plaidoyer en déclarant ceci : « ce n’est pas un sabotage. Il y a eu des fêtes tournantes dans les autres régions. Labé devait bénéficier de cette initiative mais notre région n’en a jamais abrité. Si ces différentes fêtes doivent continuer, Labé doit être la première région à en bénéficier. »