La planète coalise à Marrakech contre le djihadisme.

La ville ocre du Maroc, Marrakech, a abrité ce mercredi 11 mai une rencontre ministérielle dénommée Coalition mondiale contre Daech. Le royaume chérifien, réputé efficace dans le combat contre le terrorisme mondial, a accueilli plus de 80 délégations dont la Guinée.

Déjà hier mardi,le ministre des affaires étrangères du Maroc Nasser Bourita et celui de la Guinée Dr Morsanda Kouyaté ont eu un entretien à Marrakech, en marge de cette réunion mondiale. A l’issue de cet entretien, Kouyaté a affirmé que la Guinée soutient le plan d’autonomie marocaine dans la résolution de la crise du Sahara marocain.

Créée en septembre 2014, la Coalition mondiale contre Daech lutte contre le terrorisme sur cinq axes: l’action militaire, la lutte contre les combattants terroristes étrangers, la lutte contre le financement de Daech, la communication stratégique et la stabilisation des zones libérées.

L’approche holostique du Maroc et la performance de ses services ont permis de déjouer plusieurs projets d’attentats en Afrique et dans le monde. C’est ce leadership qui lui a valu l’organisation de cette rencontre, après celles de Paris en 2015, Rome 2016, Rome 2017, Bruxelles 2018, Washington 2019, virtuelles en 2020 et 2021, et Rome 2021.

A signaler que si le secrétaire d’Etat Américain Antony Blinken n’a pas pu venir au Maroc, atteint du Covid-19, plusieurs ministres des affaires étrangères des plus fortes places du monde sont présents à Marrakech dont le français Jean Yves LeDrian, l’espagnol José Manuel Albares,l’américaine Victoria Nuland, etc