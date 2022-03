La mission du CNT à l’intérieur : la Première vice-présidente pose sa valise à Faranah

Comme annoncé dans une première édition, la mission du Conseil National de la Transition (CNT) a entamé le dimanche 27 février une tournée de 10 jours à l’intérieur du pays.

À Faranah, la mission conduite par la première vice-présidente du CNT a démarré ses activités ce lundi.

Après une visite de courtoisie aux autorités, la première vice-présidente et sa suite ont été reçues dans les différents vestibules des communautés vivant à Faranah avant d’écouter les élus locaux à la mairie.

Les messages ont été les mêmes partout où la délégation est passée. Les différentes communautés, quant à elles, ont rassuré les membres de la mission de leur soutien indéfectible pour l’accomplissement des actions de refondation de l’État. À travers des questions et réponses avec une méthode participative, cette prise de contact avec les élus locaux et autres citoyens, a permis à la délégation de toucher du doigt les avis, les aspirations et les attentes des citoyens qui seront pris en compte dans les prochains textes constitutifs que le CNT va proposer. Les questions ont porté sur la perception des concitoyens sur la conduite de la transition, les principales attentes pour la réussite de la transition en Guinée, la relation entre l’administration centrale et les collectivités, les grandes étapes de la transition, la réconciliation nationale, les préalables à la réconciliation nationale et le régime politique à adopter pour ne citer que celles-ci.

En face des élus locaux de la municipalité de Faranah, la première vice-présidente du CNT et cheffe de mission, Maïmouna Yombouno, rappelle l’objet de cette tournée entreprise dans le pays profond : « la mission que j’ai l’honneur de diriger, c’est la mission du CNRD. C’est un organe aujourd’hui qui a les prérogatives de l’Assemblée nationale, notre parlement d’alors. Depuis notre installation, le CNRD en partenariat avec le CNT, a jugé nécessaire d’envoyer des conseillers en mission pour aller échanger avec nos communautés à la base que vous êtes. Parce que comme vous le savez toujours, la Guinée ne se limite pas à Conakry. Vous avez suivi avec intérêt depuis la prise du pouvoir par le CNRD, son chef, le colonel Mamadi Doumbouya et toute son équipe, ont pris le temps de consulter toutes les populations de Conakry, toutes les corporations confondues. Aujourd’hui, nous sommes-là, l’objectif principal de notre mission, c’est de venir recueillir vos avis, connaître ce que vous voulez, vos propositions et aussi vos suggestions, comment vous entendez que cette transition soit menée pour qu’elle soit une transition réussie et inclusive. »

Après deux jours de consultations et d’échanges avec les populations de Faranah, la première vice-présidente du CNT et sa suite prendra son bâton de pèlerin pour les préfectures de Kissidougou et de Guéckédou.