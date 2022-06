La Guinée, à travers l’ARPT, célèbre la Journée internationale de la jeune fille dans le secteur des TIC

Cette journée a pour but non seulement de valoriser la jeune fille et la jeune femme à travers la sensibilisation, la formation, l’apprentissage et la promotion de leur développement professionnel dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, mais aussi d’encourager et d’orienter ces jeunes filles à envisager de faire des études ou d’embrasser une carrière dans le secteur des TIC.

C’est dans cette dynamique que l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) a organisé, ce vendredi 27 mai 2022, la première édition du Salon d’aide à l’orientation des jeunes filles dans le secteur des TIC en Guinée.

Dans son allocution de bienvenue, le représentant de la ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie numérique, M.Bamba OLIANO a rappelé que le monde de la technologie a besoin de solutions collaboratives pour aider à briser les obstacles à l’accès numérique et améliorer la sécurité en ligne pour les jeunes filles.

Ce qui a fait dire à M. Aboubacar Sidiki CONDE, Conseiller principal du Directeur Général de l’ARPT, que la journée des filles dans les TIC est un appel à l’action pour inspirer la prochaine génération à se lancer dans des carrières liées aux sciences et à la technologie.

« Et l’ARPT reconnaît la nécessité de veiller à ce que les filles bénéficient d’un accès égal aux possibilités de formation dans le domaine du numérique, afin de susciter l’intérêt de la jeune fille pour les métiers dans le secteur des TIC », a confié ce dernier, tout en déclarant qu’autant la technologie a besoin des filles, autant les filles ont besoin de la technologie.

C’est le Secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications et de l’Economie numérique qui a officié la cérémonie. Dans son discours de circonstance, M. Bamba Oliano a dit que cet événement découle de l’adoption de la Résolution 70 par la conférence des plénipotentiaires de l’UIT tenue au Mexique en octobre 2010. Une Résolution relative à l’intégration du principe de l’égalité hommes-femmes à l’UIT et à l’autonomisation des femmes grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Aux dires de l’orateur, cette Résolution exhorte les gouvernants à orienter les jeunes filles dans les filières du secteur des technologies de l’information et de la communication.

« Notre pays s’inscrit dans cette logique et joue un rôle essentiel dans l’éducation des jeunes filles et dans leur orientation dans les filières scientifiques et techniques, avec l’appui des différents partenaires techniques et financiers. C’est donc dans cette dynamique que l’ARPT organise cette journée internationale de la jeune fille dans les TIC dont l’objectif est de renforcer les compétences numériques pour faire évoluer la transformation numérique », a-t-il contextualisé.

En outre, il a dit que le président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement conduit par le Premier ministre Mohamed Béavogui font de la promotion de l’égalité hommes/femmes et de l’autonomisation des jeunes filles et femmes une priorité.

« De même que les stratégies innovantes pour lutter contre les inégalités entre les sexes dans les environnements liés aux TIC, que ce soit dans les écoles, les ménages ou dans un environnement professionnel », a déclaré M. Oliano.

Portée de la journée

Cette première édition a ciblé 50 jeunes filles issues de 5 établissements publics et privés de Conakry, désignées sur la base de l’excellence. Elle s’est articulée autour de rencontres et d’échanges entre les filles et les professionnels évoluant dans le secteur des TIC, notamment les opérateurs de téléphonie et de la poste, fournisseurs de services, cadres des ministères du secteur, ainsi que des personnalités féminines de référence du secteur.

La journée a été mise à profit pour outiller ces jeunes filles dans leur orientation professionnelle tout ou créant par la même occasion un potentiel vivier pour les sociétés de la place. Aux dires des initiateurs, les élèves de cette première édition seront suivies à travers d’autres activités au cours de l’année et conviées aux prochaines éditions afin d’apprécier l’impact de ces activités sur leur choix de carrière.

Dans un futur proche, l’ARPT entend faire de cet événement un Salon d’aide à l’orientation des jeunes filles dans le secteur des TIC en Guinée qui s’étendra à un plus grand nombre de jeunes filles venant de tous les horizons de la Guinée, afin de donner les mêmes chances aux candidates de toute l’étendue du territoire guinéen.

A rappeler que la Journée internationale de la jeune fille dans le secteur des TIC instituée par l’UIT, a été célébrée dans le monde entier le 28 avril dernier sous le thème : « Accès et sécurité », mais qui a coïncidé avec le mois saint de ramadan en Guinée.

Cette célébration est conforme aux orientations de l’Union Internationale des Télécommunications qui s’emploie à renforcer la participation des filles et jeunes femmes et à garantir leur accès à des opportunités éducatives leur permettant de suivre des carrières dans le domaine des TIC, des sciences de l’ingénierie et des mathématiques, un secteur en pleine expansion.