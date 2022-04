He Yin, pour le Quotidien du Peuple

L’Assemblée populaire nationale de cette année a offert au monde une occasion importante de percevoir la pratique de la démocratie à la chinoise et de comprendre le véritable sens de celle-ci. Les députés ont activement rempli leurs fonctions, et les voix et opinions du peuple se sont condensées en un consensus sur la gouvernance nationale, qui a permis à la communauté internationale de sentir pleinement que la démocratie à la chinoise est une démocratie largement et véritablement efficace, et que la « gouvernance de la Chine » repose sur de solides fondements démocratiques.

La démocratie commence par la pleine expression de la volonté du peuple. La rédaction du rapport de travail du gouvernement de cette année a sollicité et écouté des milliers d’opinions et de suggestions provenant de multiples canaux, parmi lesquelles plus de 1 100 suggestions ont été recueillies et sélectionnées auprès d’internautes représentatifs, et des opinions clés ont été intégrées. Un grand nombre d’internautes ont participé activement à l’activité de collecte de suggestions « J’envoie un mot aux Deux sessions nationales », proposant activement des suggestions et des conseils, et toutes sortes de propositions qui ont porté en elles toute la sagesse du peuple ont atteint les Deux sessions nationales. À travers la fenêtre des Deux sessions, le monde a pu voir que la volonté du peuple chinois de participer à la démocratie n’a cessé de se renforcer, que l’ampleur et la profondeur de la participation ont continué de s’élargir et que les formes et les canaux de participation ont continué de prendre de l’ampleur.

La démocratie dépend de la réalisation effective de la volonté du peuple. À la veille des Deux sessions nationales de cette année, le Bureau d’information du Conseil des affaires d’État -le gouvernement chinois- a déclaré qu’en 2021, les services du Conseil des affaires d’État ont traité un total de 8 666 propositions de députés à l’Assemblée populaire nationale et 5 718 propositions de membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois au cours des Deux sessions, soit 96,4% et 93,4% du nombre total de propositions et de suggestions, respectivement. Toutes ont été achevées dans les délais. Divers départements du Conseil des affaires dl’État ont soigneusement étudié les avis et suggestions des députés, adopté plus de 4 300 avis et suggestions formulés par les députés et publié plus de 1 600 politiques et mesures pertinentes. Ces données détaillées démontrent pleinement qu’en Chine, les attentes, les espoirs et les demandes du peuple, des grandes politiques du pays à la gouvernance sociale, en passant par l’habillement, la nourriture, le logement et les transports, ont été dits et entendus, et ont été reçus et fait l’objet d’un retour.

Depuis quelque temps, les discussions au sein de la communauté internationale autour de l’efficacité de la démocratie se sont multipliées. On a vu que, dans certains pays, la pratique démocratique tend à être « sloganisée » et « formalisée ». Les gens ne se réveillent que lorsqu’ils votent et entrent en hibernation après avoir voté. Ils n’écoutent les slogans à la mode que pendant les élections et n’ont pas le droit de prendre la parole après le scrutin. Ils sont courtisés lors de la sollicitation des votes et ils sont oubliés après les élections. La Chine, elle, a toujours cru que la démocratie n’est pas une décoration, qu’elle n’est pas là pour faire joli, mais pour résoudre les problèmes que le peuple veut voir résolus. La volonté du peuple qui ne peut qu’être exprimée et ne peut être réalisée n’est pas la démocratie au sens propre. La démocratie à la chinoise est une démocratie populaire, et le peuple est le maître du pays, il est l’essence et le noyau de la démocratie chinoise. L’ensemble du processus de développement de la démocratie populaire en Chine a permis à la volonté du peuple de se refléter et de faire entendre sa voix dans tous les aspects et aspects de la vie politique et sociale du pays.

La démocratie à la chinoise est une démocratie vaste et efficace, et les exigences des intérêts du peuple peuvent y être exprimées librement et effectivement réalisées. Le peuple chinois est à la fois participant et bénéficiaire de la démocratie. Ces dernières années, la Chine a obtenu des réalisations stratégiques majeures dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, résolu historiquement le problème de la pauvreté absolue, construit une société modérément prospère de manière globale, résolu une série de risques majeurs et s’est lancée dans un nouveau voyage pour construire un pays socialiste moderne de manière globale et progresser vers une prospérité commune pour tous. L’obtention de cette série de réalisations est indissociable du grand pouvoir du peuple inspiré par la démocratie à la chinoise. Shuki Said, un juriste égyptien de renom, a souligné que les grandes réalisations de la Chine en matière de développement ont prouvé que l’ensemble du processus de démocratie populaire en Chine est raisonnable et efficace, ce qui a favorisé le développement et le progrès du pays et stimulé l’énergie créatrice du peuple.

De même, la haute qualité de la démocratie à la chinoise a favorisé la grande efficacité de la gouvernance nationale et amélioré le niveau de modernisation du système de gouvernance nationale et de la capacité de gouvernance. La Chine a développé la démocratie populaire dans l’ensemble du processus basé sur ses propres conditions nationales, enrichissant la forme de la civilisation politique humaine. En regardant vers l’avenir, la démocratie à la chinoise montrera certainement sa vitalité et apportera une plus grande contribution au progrès de la civilisation humaine.