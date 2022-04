La Foire de Canton en ligne jouit d’une grande popularité

Wang Wenzheng

Du 15 au 24 avril, la Foire d’importation et d’exportation de Chine (Foire de Canton), « baromètre » et « girouette » du commerce extérieur, s’est tenue pour la quatrième fois en ligne.

Cette année, la Foire reste stable en termes d’ampleur globlale, avec environ 25500 exposants nationaux et étrangers répartis dans 50 halls d’exposition pour présenter des produits classés en 16 grandes catégories ; au total 3052100 produits ont été mis en ligne dont 951500 nouveaux produits, battant ainsi deux nouveaux records historiques ; le site web officiel a accueilli 10,09 millions de personnes, avec 33,9 millions de visites ; 536000 acheteurs étrangers venus de 228 pays et régions se sont inscrits à la Foire, soit une augmentation de 41,8 % par rapport à la 130e édition … La Foire de Canton en nuage a érigé ainsi un pont économique et commercial unique pour les exposants et les acheteurs chinois et étrangers.

La tenue ininterrompue pendant une soixantaine d’années de la Foire de Canton a attiré un nombre gigantestique de « fans ». Malgré la crise sanitaire, les exposants et les acheteurs ont éprouvé quand même de l’enthousiasme et obtenu des résultats fructueux en reposant sur les technologies et les formes nouvelles telles que graphiques, vidéo, 3D, réalité virtuelle. Selon les statistiques, pendant la Foire de Canton de cette année, le nombre cumulé de visites dans les halls d’exposition en nuage s’est élevé à 6223100, et un total de 85300 présentations en ligne ont été organisées.

“Six sessions consécutives de vente en live-streaming en une journée !” Wang Dingying, directeur général adjoint de PEACEPORT, société d’import-export à responsabilité limitée basée à Ningbo, a déclaré avec enthousiasme. Cette fois-ci, les produits de sa société sont présents dans 14 halls d’exposition à la Foire, appartenant aux différentes catégories telles que la quincaillerie, les vêtements, les accessoires pour la maison, les chaussures et les sacs, les appareils de bureau, l’électronique grand public, les appareils électroménagers, etc.

La vente des appareils électroménagers en live streaming est la plus populaire, en particulier les machines à café, les mélangeurs à grande vitesse et d’autres nouveaux petits appareils ont fait l’objet d’un accueil très chaleureux par les acheteurs d’Inde, des Philippines et d’autres pays dès leur dévoilement.

L’offre de produits de haute technologie et le lancement de nombreux nouveaux produits sont les points forts de la présente édition de la Foire de Canton. Par rapport aux années précédentes, un plus grand nombre d’exposants ont présenté les produits développés par eux-mêmes ou de leurs propres marques. Les ustensiles de cuisine en aluminium « à haute valeur esthétique », les casseroles en inox dont les poignées en bakélite avec rainure pour le pouce… Un grand nombre de nouveaux produits de la société Dragon, filiale du groupe China International, ont fasciné de nombreux acheteurs étrangers grâce à leur design original, à leurs matériaux de qualité et à leur réponse prompte aux demandes de marché.

Les produits verts et bas carbone ont connu un grand succès à la Foire de Canton de cette année. « Comme le bambou ne provoque pas d’érosion des sols lorsqu’il est coupé, et bénéficie d’un cycle de croissance plus rapide, il peut remplacer les arbres comme matière première de production, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à l’économie des ressources. » a indiqué Feng Limei, directrice générale de la société Megbamboo basée à Foshan. En effet, son entreprise a exposé de nombreux nouveaux produits écologiques en bambou à la Foire, notamment des gobelets biodégradables en acide polylactique (PLA) et des boîtes à lunch écologiques. « La crise sanitaire a affecté les habitudes de vie et alimentaires des consommateurs, conduisant à la demande fortement accrue de vaisselle jetable, et nos vaisselles biodégradables ont suscité ainsi un intérêt profond chez les acheteurs. «

Les exposants étrangers ont eu également de bonnes récoltes. Dans les halls d’importations en ligne de la Foire de Canton, 402 entreprises étrangères venant de 32 pays et régions du monde ont apporté une gamme complète de produits aux caractéristiques distinctes : du savon espagnol, du vin chilien, des cafetières turques, des masques de beauté coréens, des roulements allemands, des pignons d’Afghanistan ……

La Foire de Canton de cette année compte déjà 170 partenaires mondiaux, dont 50 partenaires des pays riverains de « la Ceinture et la Route » et une quarantaine de partenaires des pays membres du Partenariat économique régional global (RCEP), couvrant effectivement l’ensemble des pays membres du RCEP.

« La Foire de Canton, en tant que « panneau d’or » du développement du commerce extérieur de la Chine, a beaucoup gagné en crédibilité au cours des 60 dernières années. La Foire de Canton servant de plateforme, nous avons établi un partenariat à long terme avec de nombreux clients nationaux et étrangers. » a déclaré Lin Xiaofeng, vice-président du marketing à l’étranger de Shenzhen TOPRAY Solar Technology Co Ltd.

Le marché chinois offrant d’innombrables opportunités et l’économie chinoise très résiliente ont boosté la popularité de la Foire de Canton. La belle performance du commerce extérieur de la Chine a renforcé la confiance et la motivation des participants chinois et étrangers de cette édition de la Foire de Canton. Le commerce extérieur a réalisé une croissance positive en glissement annuel pendant sept trimestres consécutifs. Les importations et les exportations totales de marchandises ont atteint 9420 milliards de yuans au premier trimestre 2022, en hausse de 10,7% sur un an.

Pour Bekar Mikaberidze, président de la Chambre de commerce de Géorgie dans la province du Guangdong, la Foire de Canton en ligne, en donnant un appui solide pour stabiliser les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, a injecté un élan fort à la reprice économie mondiale.

« Le marché chinois est très vaste. Je suis confiant de m’y installer en profondeur. » A-t-il ajouté.