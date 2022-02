La Cour d’appel proroge son délibéré sur l’exécution du mandat d’arrêt contre Fabou

Le juge a prorogé le délibéré, le temps d’examiner la récusation du parquet par les avocats des officiers de police. Ce lundi, les avocats de la défense ont en effet présenté la récusation du parquet dans ce dossier. Pour leur part, les avocats des responsables du FNDC, Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, ont réitéré que « les mandats qui ont été décernés sont exécutoires et le parquet doit les exécuter « .

Il faut rappeler que Fabou et Simakan sont poursuivis pour » violences volontaires « , » atteinte à la vie privée », » violation de domicile » et » destruction de biens » au préjudice de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo.