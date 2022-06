La Chine offre sa solution pour défendre la paix et la sécurité du monde

Wang Yunsong et Bao Han, journalistes au Quotidien du Peuple

La sécurité est la condition préalable au développement, l’être humain ayant formé une communauté de sécurité indivisible.

Aujourd’hui, le monde, l’époque et l’histoire traversent des changements sans précédent. L’humanité, qui peine à sortir de l’ombre de la COVID-19, est confrontée à la guerre en Ukraine, avec une multiplication des menaces sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles. En outre, la mentalité de guerre froide, l’hégémonisme et la politique de puissance ne s’arrêtent jamais, à tel point qu’ils posent des menaces graves au thème de l’époque, qui est la paix et le développement. Un grand nombre de pays en développement sont confrontés aux risques sécuritaires fondamentaux comme la hausse des prix du pétrole, les risques d’inflation et la crise alimentaire, et la protection des droits fondamentaux des peuples et le développement économique se trouvent face aux difficultés systémiques.

La Chine a toujours joué un rôle actif en faveur de la paix et de la sécurité du monde, En 21 avril 2022, lors du Forum de Boao pour l’Asie 2022, le Président Xi Jinping a prononcé un discours intitulé Relever les défis et bâtir l’avenir par la coopération, proposant pour la première fois l’Initiative de sécurité mondiale. Cette initiative majeure a donné une réponse claire au sujet de l’époque, qui consiste à définir le concept de sécurité dont le monde a besoin, et les moyens pour réaliser la sécurité commune par des pays. Le concept de la communauté de destin pour l’humanité s’est traduit dans le domaine de la sécurité, et la Chine a ainsi donné la sagesse et la solution chinoises pour combler le déficit en matière de la paix de l’humanité et relever les défis de la sécurité internationale.

L’humanité formant une communauté de sécurité indivisible, les pays doivent poursuivre une voie de sécurité gagnant-gagnant qui est construite et partagée conjointement. Aujourd’hui, les destins des peuples du monde sont interdépendants et liés les uns aux autres, à tel point qu’aucun pays ne peut garantir sa propre sécurité lorsque le monde n’est pas sûr. Aucun pays ne peut non plus fonder sa propre sécurité sur l’insécurité des autres pays. L’Initiative de sécurité mondiale met en avant une vision de sécurité commune, globale, coopérative et durable, afin de défendre conjointement la paix et la sécurité mondiales. Cette vision de sécurité, riche en contenu, insiste sur le respect et la protection de la sécurité de chaque pays, défend la sécurité des secteurs conventionnels et non conventionnels de façon coordonnée, et favorise la sécurité de chaque pays et de la région même par le dialogue et la coopération en mettant l’accent tant sur le développement que sur la sécurité, de manière à réaliser une sécurité pérenne, ce qui constitue le concept central et la ligne directrice pour construire un monde bénéficiant d’une sécurité universelle.

En tant que grande puissance responsable, la Chine adhère toujours à la bonne voie de développement pacifique et de coopération gagnant-gagnant. La Chine est le deuxième contributeur au budget du maintien de la paix des Nations unies et le premier fournisseur de troupes à ces opérations parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité.

En ce qui concerne la question ukrainienne, la Chine reste toujours fidèle à sa position objective et juste, et œuvre pour favoriser la paix et le dialogue par des actions concrètes, et a ainsi gagné la compréhension et le soutien de la communauté internationale, et notamment de la part des nombreux pays en développement.

La Chine s’efforce également de combler le fossé vaccinal et s’assure que les vaccins restent accessibles et abordables dans les pays en développement. Elle a déjà fourni plus de 2,1 milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales, et compte continuer à donner 600 millions de doses de vaccins à l’Afrique.

Il faut rejeter la mentalité obsolète de guerre froide pour défendre la paix et la tranquillité du monde. Aujourd’hui, un grand nombre de problèmes de sécurité ont été causés par l’hégémonie et la politique de puissance pratiquées par certains pays. L’Initiative de sécurité mondiale insiste sur le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale de différents pays sans s’ingérer dans les affaires intérieures des autres pays, ainsi que le respect de la voie de développement et du système social choisis en toute indépendance par les peuples des différents pays. Cette Initiative met en avant le respect des buts et des principes de la Charte des Nations unies, et demande de rejeter la mentalité de guerre froide et l’unilatéralisme, d’éviter la politique des blocs et la confrontation entre différents camps. Elle accorde une grande importance aux préoccupations de sécurité légitimes et maintient un paradigme de sécurité équilibré, efficace et durable conformément au principe de l’indivisibilité de la sécurité. Elle s’oppose à la pratique consistant à fonder la sécurité nationale sur l’insécurité d’autres pays.

Cette Initiative, qui est conforme à la tendance historique de la mondialisation économique, de la multipolarisation du monde et de la démocratisation des relations internationales, souligne que la sécurité est universelle, inclusive et fondée sur un pied d’égalité, et qu’elle doit être fondée sur le respect mutuel entre les pays et le respect du système international centré sur les Nations unies et de l’ordre international basé sur le droit international. Elle a ainsi établi les principes importants pour construire un monde bénéficiant d’une sécurité universelle aux niveaux bilatéral et multilatéral.

La Chine va continuer à travailler main dans la main avec toutes les forces avancées du monde pour mettre en œuvre cette Initiative, apportant sa sagesse et sa force pour régler les dossiers brûlants internationaux et régionaux par le moyen politique et contribuer à la paix et à la tranquillité du monde.