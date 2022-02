La Chambre des Mines de Guinée et la Délégation Générale du Québec à Dakar signe une convention 

Juste après la signature, Ismaël Diakité, président de la Chambre des Mines de Guinée a rappelé que cet accord consiste à leur apporter des ressources financières importantes qui vont leur permettre de renforcer la capacité institutionnelle du Réseau Environnement Bauxite (REB). « En même temps, passer à l’action pour un certain nombre de projets et de sous-projets dans la zone de Boké visant à réduire, à minimiser ou à éviter les impacts environnementaux dans la zone d’exploitation minière de Boké», a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a fait savoir que la Chambre des Mines de Guinée n’est pas seulement pour les Guinéens. «Elle est une union patronale qui associe un grand nombre de compagnies minières et qui est essentiellement constituée des investisseurs directs étrangers. La Guinée est un pays minier tout comme le Canada. Le Canada et le Québec recèlent d’immenses ressources potentielles dans le domaine des mines mais également, de l’expertise et les compétences, des marchandises qui peuvent nous aider à moderniser notre secteur et qui peuvent nous aider également à rendre notre secteur minier plus moderne, plus ouvert sur les questions de gestion environnementale et d’acceptabilité sociale», a-t-il indiqué.