Kounsitel-Gaoual : un orpailleur tué dans un éboulement et un autre blessé  

Ce mardi 15 mars, un éboulement s’est produit dans le district de Kassengua, commune de Konsitel. Le bilan est d’un mort et un blessé.

Interrogé sur les circonstances de ce drame, Mamadou Samba Diallo, membre des jeunes pour la protection de l’environnement explique : « nous étions à Kassengua-Concasseur, à 14 heures, on nous appelés quand il y a eu un éboulement. Arrivés, nous avons constaté qu’il y avait 2 orpailleurs coincés à l’intérieur de la mine. Nous sommes parvenus à les extraire sous les éboulis. L’un est blessé et l’autre est décédé. Celui qui a perdu la vie vient de Mamou à Saramoussaya. Son corps se trouve actuellement au poste de santé de Kounsitel et le blessé aussi ».

Des informations qui nous ont été confirmées par Aguibou Bah, un agent de la police Communale.